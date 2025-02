India Beat England, 5th T20I Match Scorecard: वानखेड़े में 'शर्मा जी के बेटे' ने किया 'अभिषेक', बल्ले के बाद गेंद से मचाया कोहराम, टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 150 रनों से हराकर सीरीज पर किया कब्ज़ा; यहां देखें IND बनाम ENG मैच का स्कोरकार्ड

India National Cricket Team vs England National Cricket Team, 5th T20I Match Scorecard Update: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज (T20 Series) का पांचवां और आखिरी टी20 मुकाबला आज यानी 2 फरवरी को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मुंबई (Mumbai) के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium) में खेला गया. पांचवें टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 150 रन से हरा दिया. इसके साथ ही टीम इंडिया ने पांच मैचों की सीरीज में 4-1 से कब्जा कर लिया. इस सीरीज में इंग्लैंड की कमान जोस बटलर (Jos Buttler) के कंधों पर थे. जबकि, टीम इंडिया की अगुवाई सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहे थे. भारत की प्लेइंग इलेवन में मोहम्मद शमी की वापसी हुई. India vs England, 5th T20I Match Live Score Update: इंग्लैंड की टीम को लगा नौवां बड़ा झटका, आदिल राशिद हुए आउट

यहां देखें IND बनाम ENG मैच का स्कोरकार्ड:

5TH T20I. India Won by 150 Run(s) https://t.co/B13UlBNLvn #INDvENG @IDFCFIRSTBank

5TH T20I. WICKET! 10.3: Mark Wood 0(1) ct Dhruv Jurel (Sub) b Mohammad Shami, England 97 all out https://t.co/B13UlBNLvn #INDvENG @IDFCFIRSTBank

— BCCI (@BCCI) February 2, 2025