Delhi vs Rajasthan, TATA IPL 2025 32nd Match Stats And Preview: दिल्ली कैपिटल्स को हराकर तीसरी जीत दर्ज करना चाहेगी राजस्थान रॉयल्स, आज के मैच में बन सकते हैं ये अनोखे रिकॉर्ड

दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Delhi Capitals vs Rajasthan Royals, TATA IPL 2025 32rd Match Record And Milestone: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का 32वां मुकाबला आज यानी 16 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स का धमाकेदार प्रदर्शन रहा है. वहीं, राजस्थान रॉयल्स ने अपने प्रदर्शन से सबको निराश किया हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स की अगुवाई अक्षर पटेल (Axar Patel) कर रहे हैं. जबकि, राजस्थान रॉयल्स की कमान संजू सैमसन (Sanju Samson) के कंधों पर हैं. DC vs RR, TATA IPL 2025 32nd Match Key Players To Watch Out: राजस्थान रॉयल्स को हराकर सीजन में पांचवीं दर्ज करना चाहेगी दिल्ली कैपिटल्स, इन धुरंधर खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

इस सीजन में अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक कुल पांच मुकाबले खेले हैं. इस दौरान टीम को चार में जीत और एक में हार मिली हैं. दूसरी तरफ, राजस्थान रॉयल्स ने छह मैच खेले हैं. इस बीच टीम को महज में दो मुकाबलों में जीत मिली हैं. जबकि, चार मैचों में हार का सामना करना पड़ा हैं. इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी. इस बीच दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के आकंड़ों पर एक नजर डालते हैं.

दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के आकंड़ें (DC vs RR Head To Head In IPL)

आईपीएल इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच अबतक कुल 29 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान आईपीएल में अब तक दोनों टीमों की भिड़ंत में लगभग बराबरी का मुकाबला रहा है हैं. राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 15 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, दिल्ली कैपिटल्स को महज 14 मैच में जीत नसीब हुई हैं. इस सीजन दोनों टीम की यह पहली भिड़ंत है. आईपीएल के पिछले सीजन में दोनों टीमों के बीच दो मुकाबले खेले गए थे. इस दौरान दोनों टीमों ने एक-एक मैच अपने नाम किया था. राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ सर्वोच्च स्कोर 222 रन बनाया है. वहीं, दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ न्यूनतम स्कोर 60 रन बनाया है.

अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में कुछ ऐसा रहा है दोनों टीमों का प्रदर्शन

बता दें कि आईपीएल इतिहास में अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने अबतक कुल 83 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान दिल्ली कैपिटल्स की टीम को महज 36 मैचों में जीत और 45 मुकाबलों में हार मिली है. इस मैदान पर दिल्ली कैपिटल्स का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 257 रन रहा है. दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इस मैदान पर अबतक कुल 12 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान राजस्थान रॉयल्स की टीम को पांच मैचों में जीत और सात में हार का सामना किया है. राजस्थान रॉयल्स का इस मैदान पर सर्वोच्च स्कोर 220 रन का रहा है. ऐसे में राजस्थान रॉयल्स की टीम जीत दर्ज करना चाहेगी.

आज के मुकाबले में बन सकते हैं यह बड़े रिकॉर्ड:

आईपीएल इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स के स्टार गेंदबाज कुलदीप यादव को 100 विकेट पूरे करने के लिए तीन विकेट की दरकार हैं.

आईपीएल इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बनने के लिए 114 रनों की जरूरत है.

टी20 क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स के स्टार बल्लेबाज नितीश राणा अपना 200वां टी20 खेलने के लिए तैयार हैं.

टी20 क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स के स्टार गेंदबाज महेश थीक्षाना अपना 200 विकेट पूरे करने के लिए दो विकेट की आवश्कयता हैं.

आईपीएल इतिहास में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन को आरआर के लिए चार हजार रन पूरे करने के लिए 65 रनों की जरूरत है.

नोट: दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.