Batsmen With Most Runs In IPL History: आईपीएल के इतिहास में इन विदेशी बल्लेबाजों ने बरपाया कहर, जड़ें हैं सबसे ज्यादा रन; यहां देखें टॉप-5 बल्लेबाज

IPL 2025: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई है. आईपीएल (IPL) के 18वें सीजन का आगाज 22 मार्च से होने वाला हैं. इस सीजन के पहले मुकाबले में डिफेंडिंग चैम्पियन कोलकाता नाइटराइडर्स (KKR) का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) से होगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलकाता (Kolkata) के ईडन गार्डन्स (Eden Gardens) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े बजे से खेला जाएगा. केकेआर ने तीन बार आईपीएल के खिताब पर कब्जा किया है. वहीं आरसीबी (RCB) की टीम अभी तक एक बार भी खिताब नहीं जीत पाई है. ऐसे में क्रिकेट के गलियारों में आईपीएल की ही चर्चा है. आईपीएल का इंतजार क्रिकेट फैंस बेसब्री के साथ कर रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसी लीग है जहां दो महीने से भी अधिक समय तक फैंस को एक से बढ़कर एक रोमांचक मुकाबले देखने को मिलते हैं. Bowlers With Most Wickets In IPL History: आईपीएल के इतिहास में इन गेंदबाजों ने मचाया तांडव, चटकाए हैं सबसे ज्यादा विकेट; यहां देखें टॉप-5 गेंदबाज

आईपीएल में बल्लेबाजों की तूती बोलती है. इस टूर्नामेंट में हर सीजन बल्लेबाज जमकर चौके-छक्कों की बरसात करते है. हर साल कई बड़े रिकॉर्ड बनते हैं, तो कई कीर्तिमान ध्वस्त होते हैं. आईपीएल में बल्लेबाजों के लिए बड़े स्कोर बनाना भी कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती है. इस लीग में अब तक अधिकतर मौकों पर बल्लेबाजों का दबदबा देखने को मिला है. ऐसे में चलिए आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 विदेशी बल्लेबाजों पर एक नजर डालते हैं.

आईपीएल इतिहास में इन विदेशी बल्लेबाजों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन

डेविड वॉर्नर: आईपीएल में विदेशी बल्लेबाजों के बीच सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज डेविड वॉर्नर के नाम है. आईपीएल में डेविड वॉर्नर ने 184 मैचों की 184 पारियों में 40.52 की औसत से 6565 रन बनाए हैं. इस दौरान डेविड वॉर्नर ने चार शतकीय और 62 अर्धशतकीय पारियां खेली और उनका सर्वोच्च स्कोर 126 रन रहा हैं.

एबी डिविलियर्स: इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स का नाम है. एबी डिविलियर्स ने आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी की तरफ से खेलते नजर आए हैं. इस दौरान एबी डिविलियर्स ने 184 मैचों की 170 पारियों में 39.70 की औसत से 5162 रन बनाए हैं. इस बीच एबी डिविलियर्स के बल्ले से तीन शतकीय और 40 अर्धशतकीय पारियां निकल चुकी हैं. एबी डिविलियर्स का सर्वोच्च स्कोर नाबाद 133 रन रहा हैं.

क्रिस गेल: वेस्टइंडीज के पूर्व विस्फोटक सलामी बल्लेबाज क्रिस गेल इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. आईपीएल में क्रिस गेल केकेआर, पंजाब किंग्स और आरसीबी के लिए खेले थे. इस दौरान क्रिस गेल ने 142 मैचों की 141 पारियों में 39.72 की औसत से 4965 रन बनाए हैं. क्रिस गेल ने 6 शतकीय और 31 अर्धशतकीय पारियां खेली और उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 175 रन रहा हैं.

फाफ डु प्लेसिस: दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डु प्लेसिस का नाम लिस्ट में चौथे नंबर पर है. आईपीएल में फाफ डु प्लेसिस चेन्नई सुपर किंग्स, राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेल चुके हैं. इस दौरान फाफ डु प्लेसिस ने 145 मैचों की 138 पारियों में 35.99 की औसत से 4571 रन बनाए हैं. आईपीएल में फाफ डु प्लेसिस ने 37 अर्धशतकीय पारियां खेली और उनका सर्वोच्च स्कोर 96 रन रहा हैं.

शेन वॉटसन: इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर शेन वॉटसन पांचवें नंबर पर हैं. शेन वॉटसन आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल चुके हैं. इस दौरान शेन वॉटसन ने 145 मैचों की 141 पारियों में 30.99 की औसत से 3874 रन बनाए हैं. आईपीएल में शेन वॉटसन ने 4 शतकीय और 21 अर्धशतकीय पारियां खेली और उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 117 रन रहा हैं.