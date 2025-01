Australia Women vs England Women, Only Test Day 1 Stumps Scorecard: पहले दिन का खेल खत्म, ऑस्ट्रेलिया ने एक विकेट खोकर बनाए 56 रन, एनाबेल सदरलैंड और फोबे लिचफील्ड से बड़ी पारी की उम्मीद: यहां देखें पहले दिन का स्कोरकार्ड

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम इंग्लैंड महिला (Photo Credits: Twitter)

Australia Womens National Cricket vs England Womens National Cricket Team Only Test Match Day 1 Stumps Scorecard: महिला एशेज 2025 (Womens Ashes, 2025) में ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एकमात्र डे और नाईट टेस्ट मैच आज यानी 30 जनवरी से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मेलबर्न (Melbourne) के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (Melbourne Cricket Ground) में खेला जा रहा है. इससे पहले दोनों टीमों के बीच टी20 (T20I Series) और वनडे सीरीज (ODI Series) खेली गई. जिसमें दोनों तीन मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने इंग्लैंड महिला टीम को 3-0 से करारी शिकस्त दी थीं. अब मेजबान टीम की नजरें टेस्ट मैच पर है. जिसे वह जितना चाहेंगी. इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई एलिसा हीली (Alyssa Healy) कर रहीं हैं. जबकि इंग्लैंड की कमान हीथर नाइट (Heather Knight) के हाथों में हैं. पहले दिन का खेल खत्म हो गया हैं. AUS W vs ENG W Only Test 2025 Day 1 Scorecard: टी ब्रेक तक इंग्लैंड का स्कोर 3 विकेट पर 63 रन, ऑस्ट्रेलिया ने बनाई मैच पर मजबूत पकड़

यहां देखें पहले दिन का स्कोरकार्ड:

Australia with a commanding display on the opening day of the one-off Ashes Test in Melbourne 💪#AUSvENG 📝: https://t.co/QwpEWOemjs pic.twitter.com/WFh4RNYYV5 — ICC (@ICC) January 30, 2025

पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने 22 ओवरों में एक विकेट खोकर 56 रन बना लिए हैं. ऑस्ट्रेलिया की टीम अभी भी इंग्लैंड से 114 रन पीछे हैं. पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम का आगाज भी निराशाजनक रहा और महज 19 रन के स्कोर पर टीम को पहला बड़ा झटका लगा. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एनाबेल सदरलैंड ने सबसे ज्यादा 24 रन बनाए.

एनाबेल सदरलैंड नाबाद 24 रन और फोबे लिचफील्ड नाबाद 20 रन बनाकर खेल रहीं हैं. दूसरी तरफ, इंग्लैंड की टीम को स्टार तेज गेंदबाज लॉरेन बेल ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. इंग्लैंड की ओर से लॉरेन बेल ने सबसे ज्यादा एक विकेट अपने नाम किए. दूसरे दिन का खेल अब और भी ज्यादा रोमांचक नजर आ रहा हैं.

इंग्लैंड की पहली पारी

एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 47 रन के स्कोर पर टीम की तीन बल्लेबाज पवेलियन लौट गई थीं. इसके बाद नेट साइवर-ब्रंट और सोफिया डंकले ने मिलकर पारी के संभाला. पहली पारी में इंग्लैंड की पूरी टीम 71.4 ओवरों में महज 170 रन बनाकर सिमट गई. इंग्लैंड की तरफ से स्टार आलराउंडर नेट साइवर-ब्रंट ने सबसे ज्यादा 51 रनों की जुझारू पारी खेली.

इस शानदार पारी के दौरान नेट साइवर-ब्रंट ने 129 गेंदों पर चार चौके लगाई. नेट साइवर-ब्रंट के अलावा कप्तान हीथर नाइट ने 25 रन बनाए. इन दोनों के अलावा टैमी ब्यूमोंट 8 रन, माइया बाउचर 2 रन, सोफिया डंकले 21 रन, डेनिएल व्याट-हॉज 22 रन, एमी जोन्स 3 रन, सोफी एक्लेस्टोन 1 रन, रियाना मैकडोनाल्ड-गे नॉटआउट 15 रन, लॉरेन फाइलर 8 रन, लॉरेन बेल 7 रन बनाई.

वहीं, ऑस्ट्रेलिया की टीम को स्टार गेंदबाज किम गार्थ ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. ऑस्ट्रेलिया की ओर से अलाना किंग ने सबसे ज्यादा चार विकेट अपने नाम किए. अलाना किंग के अलावा किम गार्थ और डार्सी ब्राउन ने दो-दो विकेट लिए. वहीं, एशले गार्डनर को एक कामयाबी हाथ लगी.