शपथ ग्रहण समारोह से पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मैं शीशमहल में नहीं रहूंगी.

#WATCH | On asking if she will stay in the 'Sheesh Mahal' after the oath ceremony, Delhi CM designate Rekha Gupta says, "Nahi, Nahi..." pic.twitter.com/BSIQjgMikM— ANI (@ANI) February 20, 2025