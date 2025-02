Pakistan National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(PAK vs NZ) आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी(ICC Champions Trophy) 2025 का पहला मुकाबला कराची के नेशनल स्टेडियम स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 19 फ़रवरी(बुधवार) को खेला जा रहा हैं. पाकिस्तान के लिए यह ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि वे 29 साल बाद किसी बड़े आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहे हैं. आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी कर रहे पाकिस्तान ने इससे पहले 1996 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी की थी. इस खास मौके को और यादगार बनाने के लिए पाकिस्तान एयर फोर्स ने 'शेर दिल' नामक एक शानदार एयर शो प्रस्तुत किया, जो पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड मैच से पहले राष्ट्रगान के दौरान हुआ. इस भव्य उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी थे.

पाकिस्तान वायु सेना ने किया विशेष एयर शो 'शेर दिल' प्रस्तुत

A spectacular air show by the Pakistan Air Force Sherdil Squadron in Karachi to mark the start of ICC #ChampionsTrophy 2025 ✈️✨#PAKvNZ pic.twitter.com/sXIRRo5zg2 — Pakistan Cricket (@TheRealPCB) February 19, 2025

View this post on Instagram A post shared by Geo News English (@geonewsdottv)

