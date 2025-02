महाकुंभ के लिए प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ के बीच, सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किए गए एक वीडियो में एक विक्रेता को यात्रियों के एक समूह द्वारा परेशान किया जा रहा है. वीडियो में ट्रेन में अंकुरित अनाज बेच रहे विक्रेता को भीड़ के बीच से अपना रास्ता बनाने के लिए संघर्ष करते देखा जा सकता है, जबकि कई लोग उसके द्वारा बेचे जा रहे अंकुरित अनाज को बिना पैसे दिए ही उठा ले जा रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि अन्य लोग हंस रहे थे. हालांकि यह पुष्टि नहीं हो पाई है कि ट्रेन प्रयागराज जा रही थी या नहीं, लेकिन ट्रेन में सवार एक यात्री को "महाकुंभ" कहते हुए सुना जा सकता है. इस बीच, विक्रेता को गुस्से में यात्रियों को जवाब देते हुए देखा जा सकता है. यह भी पढ़ें: WFH From Mahakumbh: कुंभ में लैपटॉप पर काम करने वाले शख्स की पोस्ट वायरल, यूजर्स ने कहा- 'मोक्ष और सैलरी दोनों एक साथ'

Sprouts seller got looted in train while the spectators laughed pic.twitter.com/PpB6YdAllK

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) February 18, 2025