Arizona Plane Crash: अमेरिका के एरिजोना में हवा में टकराए दो विमान, भीषण हादसे में 2 की मौत; माराना रीजनल हवाई अड्डा अनिश्चितकाल के लिए बंद (Watch Video)

Arizona Plane Crash Video: अमेरिका के एरिजोना में एक बड़ा विमान हादसा हुआ है, जहां दो छोटे विमान हवा में टकरा गए. इस टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग सुरक्षित बच गए. यह दुर्घटना बुधवार सुबह 8:25 बजे (लोकल समय) मरणा रीजनल एयरपोर्ट पर हुई. फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) के अनुसार, टकराने वाले विमान छोटे और सिंगल इंजन वाले थे. इनमें से एक लांसएयर और दूसरा सेसना था. हादसे के वक्त दोनों विमानों में दो-दो लोग सवार थे. मरने वाले दोनों एक ही विमान में थे, जबकि दूसरे विमान में बैठे दोनों यात्री सुरक्षित बच गए.

नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) ने बताया कि ये टक्कर रनवे 12 के अपविंड पर हुई. दुर्घटना के बाद, लांसएयर विमान रनवे 3 के पास जमीन से टकरा गया और उसमें आग लग गई. वहीं, दूसरी ओर सेसना विमान सफल लैंडिंग नहीं कर पाया.

BREAKING: ANOTHER MIDAIR PLANE COLLISION

Two planes were involved in a fatal crash this morning at Marana Regional Airport in Arizona

wth is going on with our airspace? pic.twitter.com/ lj2mMnzhpv

— Dr. Danish (@operationdanish) February 19, 2025