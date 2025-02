AUS vs SA, ICC Champions Trophy 2025 Called Off: बारिश के चलते ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस ट्रॉफी ग्रुप स्टेज मैच बिना टॉस रद्द, दोनों टीमों के बीच बाटें जानें अंक

Australia National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Abandoned Due to Rain: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी(Champions Trophy) 2025 का सातवां मुकाबला 25 फरवरी(मंगलवार) को रावलपिंडी (Rawalpindi ) के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Rawalpindi Cricket Stadium) में खेला जाना था. रावलपिंडी में लगातार हो रही बारिश ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच को रद्द करवा दिया है. यह पहले से ही संभावित था, क्योंकि सुबह से बारिश जारी थी और पूरे दिन में एक भी ऐसा मौका नहीं मिला जब ग्राउंड स्टाफ पिच को तैयार कर पाता. कट-ऑफ समय शाम 7:32 बजे तय था, लेकिन तब तक मैदान को 20 ओवर के मुकाबले के लिए भी खेलने लायक नहीं बनाया जा सका. यह भी पढ़ें: लगातार बारिश से ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस ट्रॉफी मैच पर संकट, कवर पर जमा पानी और अंपायरों ने नहीं की जांच

बारिश के चलते ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस ट्रॉफी मैच बिना टॉस रद्द

There is no improvement in the weather in Rawalpindi, and with that, the rain has the final say, resulting in the match being officially abandoned without a single ball bowled. 🌩🌧🏏 #WozaNawe #BePartOfIt #ChampionsTrophy #AUSvSA pic.twitter.com/g2CcZFjMgE

— Proteas Men (@ProteasMenCSA) February 25, 2025