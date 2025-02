No More Free Cricket and IPL 2025 Live Streaming Online? रिलायंस और डिज़्नी के संयुक्त उद्यम 'JioHotstar' के तहत IPL 2025 की फ्री स्ट्रीमिंग समाप्त होने की संभावना है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दर्शकों को सीमित समय तक मुफ्त देखने का विकल्प मिल सकता है, जिसके बाद उन्हें सब्सक्रिप्शन प्लान्स की पेशकश की जाएगी. IPL 2025 के लाइव स्ट्रीमिंग का आनंद लेने के लिए न्यूनतम ₹149 के मोबाइल प्लान की आवश्यकता होगी. Viacom18 और Star India के इस विलय के बाद अन्य सब्सक्रिप्शन विकल्प भी उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें ₹299 से शुरू होने वाला 'सुपर प्लान' और 'प्रीमियम प्लान' शामिल हैं. यह भी पढ़ें: JioStar ने लॉन्च किया JioHotstar, अब एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगा JioCinema और Disney+ Hotstar का मजा!

जियोहॉटस्टार पर फ्री में उप्लंध नहीं होगा क्रिकेट और आईपीएल 2025 लाइव स्ट्रीमिंग?

#SourcesSay | Reliance-Disney JV to end completely free IPL streaming, offering limited free access before launching subscription plans starting ₹149/quarter. #IPL2025 #Streaming pic.twitter.com/ybOddTMWl0 — ET NOW (@ETNOWlive) February 13, 2025

