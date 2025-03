New Zealand Women National Cricket Team vs Sri Lanka Women National Cricket Team 1st T20I 2025 Toss Update: न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज (T20 Series) का पहला मुकाबला आज यानी 14 मार्च को क्राइस्टचर्च (Christchurch) के हेगले ओवल (Hagley Oval) में खेला जा रहा है. इस मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. सूजी बेट्स के हाथों में न्यूजीलैंड की कमान होगी. जबकि चमारी अथापट्टू श्रीलंका की कप्तानी करेंगी. नीचे आप दोनों टीमों की प्लेइंग 11 देख सकतें हैं.

श्रीलंका महिला (प्लेइंग इलेवन): चमारी अथापथु (कप्तान), हर्षिता समरविक्रमा, विशमी गुणरत्ने, नीलाक्षी डी सिल्वा, कविशा दिलहारी, अनुष्का संजीवनी (डब्ल्यू), मल्की मदारा, मनुदी नानायक्कारा, सुगंधिका कुमारी, इनोशी प्रियदर्शनी, अचिनी कुलसुरिया

न्यूजीलैंड महिला (प्लेइंग इलेवन): सुजी बेट्स (कप्तान), जॉर्जिया प्लिमर, एम्मा मैकलियोड, ब्रुक हॉलिडे, इज़ी शार्प, मैडी ग्रीन, जेस केर, पोली इंगलिस (डब्ल्यू), रोज़मेरी मैयर, ईडन कार्सन, ब्री इलिंग

यहां देखिए न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम मैच का लाइव स्कोरकार्ड

Batting first at Hagley Oval after a toss win for Suzie Bates! Izzy Sharp is set to make her international debut and become WHITE FERN #211. Follow live in NZ on @tvnz+ & TV1 📺 and @SportNationNZ 📻 #NZvSL #CricketNation pic.twitter.com/KooAbX9uPy

