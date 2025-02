Gujarat Giants Women vs UP Warriorz Women, WPL 2025 3rd T20 Match Live Score Update: महिला प्रीमियर लीग 2025 (Women's Premier League 2025) का आगाज 14 फरवरी से शुरू हो गया हैं. इस लीग में रोजाना फैंस को रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं. इस लीग में पांच टीमों ने हिस्सा लिया हैं. टूर्नामेंट का तीसरा मुकाबला आज यानी 16 फरवरी को गुजरात जायंट्स महिला बनाम यूपी वारियर्स महिला के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला वडोदरा (Vadodara) के कोटाम्बी स्टेडियम (Kotambi Stadium) में खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों में कई नए बदलाव हुए हैं, जिससे मुकाबला और रोमांचक हो सकता है. इस बार गुजरात जाइंट्स की अगुवाई एश्ले गार्डनर (Ashleigh Gardner) कर रहीं हैं. जबकि, यूपी वारियर्स की कमान दीप्ति शर्मा (Deepti Sharma) के कंधों पर हैं. इस बीच टूर्नामेंट के तीसरे मुकाबले में गुजरात जाइंट्स की कप्तान एश्ले गार्डनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. टॉस गवांने टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी यूपी वारियर्स की टीम को तीसरा बड़ा झटका लगा हैं. उमा छेत्री 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गई हैं. यूपी वारियर्स की टीम का स्कोर 73/3.

यूपी वारियर्स की टीम को लगा तीसरा बड़ा झटका:

OUT! Deandra Dottin gets her second wicket, dismisses Uma Chetry!

UPW-W 73/3 in 10 Overs#GGvUPW | #UPWvGG | #WPL | #WPL2025 https://t.co/kzgCLd09NV

— LatestLY (@latestly) February 16, 2025