Delhi vs Railway Ranji Trophy 2024-25 Free Live Streaming: रणजी ट्रॉफी 2024-25 में दिल्ली और रेलवे के बीच आज 30 जनवरी को खेला जाना है. दोनों टीमों एक बीच यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. यह भारतीय मानक समय (IST) के अनुसार सुबह 9:30 बजे शुरू होगा. स्पोर्ट्स 18 के पास रणजी ट्रॉफी 2024-25 के प्रसारण अधिकार हैं और वह अपने स्पोर्ट्स 18 टीवी चैनलों पर दिल्ली और रेलवे के बीच मैच का सीधा प्रसारण करेगा। हालांकि, लाइव ऑनलाइन देखने के विकल्प जियोसिनेमा ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। जहां प्रशंसक विराट कोहली को दिल्ली और रेलवे के बीच रणजी ट्रॉफी 2024-25 मैच के दौरान एक्शन में देख सकते हैं.

