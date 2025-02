Delta Plane Crashes in Canada: कनाडा के टोरंटो एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, डेल्टा विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर पलटा; 18 यात्री गंभीर रूप से घायल (Watch Video)

Delta Plane Crashes in Canada: कनाडा में टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डेल्टा एयरलाइंस का एक विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गया. इस हादसे में 18 यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. टोरंटो एयरपोर्ट के फायर चीफ टॉड एटकिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रनवे पूरी तरह सूखा था और किसी भी तरह की क्रॉस-विंड कंडीशन नहीं थी. उन्होंने कहा कि हादसे की जांच ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड कर रहा है और अभी इस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा.

इस दुर्घटना के बाद एयरपोर्ट प्रशासन ने तुरंत दो रनवे बंद कर दिए, जबकि बाकी तीन रनवे पर फ्लाइट्स को बहाल कर दिया गया है.

