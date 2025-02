Chinese Zoo Paints Donkey Like Zebra: कुत्तों को पांडा बनाकर दिखाने के बाद चीनी चिड़ियाघर ने गधे को ज़ेबरा जैसा रंगा, देखें वायरल वीडियो

Chinese Zoo Paints Donkey Like Zebra: याद है चीनी चिड़ियाघरों को पेंट का उपयोग करके कुत्तों को पांडा के रूप में चित्रित करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा था? हाल ही में आई खबरों से पता चलता है कि उन्होंने गधे को ज़ेबरा जैसा दिखने के लिए रंग दिया. ज़ेबरा को देखने के लिए हाथ हिलाने वाले लोग केवल एक गधे को देखकर ही अभिवादन करते थे. हालांकि यह पहली बार में हास्यास्पद लग सकता है, लेकिन यह उतना ही चिंताजनक है. चीन के ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि शेडोंग प्रांत के ज़ीबो सिटी मनोरंजन पार्क ने आगंतुकों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से गधे को ज़ेबरा में बदलने के लिए रंगों का इस्तेमाल किया. दस्तावेज़ ने बताया कि चीनी चिड़ियाघर के अधिकारियों ने अधिक आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए अपने गधों को ज़ेबरा के रूप में रंगना स्वीकार किया. यह भी पढ़ें: China Zoo Exposed: शानवेई चिड़ियाघर ने कुत्तों को पांडा की तरह किया था पेंट, जानवर के भोंकने के बाद खुली पोल- देखें वीडियो

ज़ेबरा रंगे गधे को दिखाने वाले दृश्य स्थानीय सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर वायरल हो गए और वे एक्स पर भी दिखाई दिए. इंटरनेट पर वायरल वीडियो और फ़ोटो से पता चला कि वे असली ज़ेबरा नहीं थे, बल्कि गधे थे जिनके शरीर पर बड़ी काली और सफ़ेद धारियां बनी हुई थीं. इंटरनेट यूजर्स ने चीनी चिड़ियाघरों द्वारा जानवरों को रंगने और उन्हें दूसरों की तरह दिखाने की प्रथा की निंदा की है.

चीनी मीडिया ने कहा कि चिड़ियाघर ने यह नौटंकी तब की जब 'चाउ चाउ' कुत्तों से जुड़ा उनका शुरुआती अभ्यास सफल रहा. अधिकारियों ने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए नहीं बल्कि हल्के-फुल्के अंदाज़ में यह स्टंट दोहराया. रिपोर्ट में एक कर्मचारी के हवाले से कहा गया, "मालिक ने यह सिर्फ़ मज़े के लिए किया था".

