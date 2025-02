Gujarat Giants Women's Cricket Team vs Royal Challengers Bengaluru Women's Cricket Team: गुजरात जायंट्स महिला क्रिकेट टीम बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला क्रिकेट टीम विमेंस प्रीमियर लीग(WPL) 2025 का पहला मुकाबला 14 फरवरी(शुक्रवार) को वडोदरा(Vadodara) के कोटाम्बी स्टेडियम(Kotambi Stadium) में खेला गया. कोटांबी स्टेडियम के किनारे कुछ फैंस के बीच झड़प देखी गई. एक वायरल वीडियो में, सफेद शर्ट पहने एक प्रशंसक किसी बात पर गुस्से में नजर आया, जबकि अन्य लोग उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे और उसे खींचकर दूर ले जा रहे थे. स्टेडियम में मौजूद पुलिस अधिकारी भी उस क्षेत्र में जाते दिखे, जहां विवाद शुरू हुआ था, और गुस्से में प्रशंसक वहां से हटता हुआ नजर आया. वहीं, दूसरी ओर, RCB ने गुजरात जायंट्स के खिलाफ रिकॉर्ड रन चेज़ करते हुए जीत हासिल की और WPL 2025 के अपने अभियान की शानदार शुरुआत की.

BCA स्टेडियम में फैंस के बीच झड़प, वीडियो हुआ वायरल

