Tourist Arrested in Nainital: उत्तराखंड (Uttarakhand News) के नैनीताल जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां ढिकुली गांव (Dhikuli Village Incident) में ग्रामीणों ने यूपी के एक पर्यटक की पिटाई कर दी. आरोप है कि मुरादाबाद (Moradabad News) का यह पर्यटक एक दुकान पर नाबालिग लड़की को जबरन अपना मोबाइल नंबर दे रहा था. जब लोगों ने उसे रोका तो उसने रिवॉल्वर निकालकर उन्हें डराने की कोशिश की. इस हरकत से इलाके में दहशत फैल गई. ग्राम प्रधान जगदीश छिम्वाल और दुकानदार की सूचना पर ग्रामीण इकट्ठा हुए और आरोपी को भागने से पहले ही पकड़ लिया. इसके बाद उन्होंने जमकर उसे पिटा, फिर पुलिस के हवाले कर दिया.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (Nainital Viral Video) हो रहा है. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और उसके हथियार की भी जांच की जा रही है.

नैनीताल में ग्रामीणों ने पर्यटक को परेशान करने पर पीटा

नैनीताल– रामनगर क्षेत्र में UP के टूरिस्ट की पिटाई। आरोप है कि ये टूरिस्ट रिजॉर्ट के पास दुकान पर सामान लेने गया। वहां बैठी लड़कियों को अपना मोबाइल नंबर दिया। विरोध करने पर उन्हें रिवॉल्वर दिखाई। इस पर लोगों ने इस टूरिस्ट को पकड़ लिया। पिटाई करके पुलिस के हवाले कर दिया। pic.twitter.com/NQACKtKJpO — Sachin Gupta (@SachinGuptaUP) September 15, 2025

