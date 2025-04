भारत की दिग्गज आईटी कंपनी TCS (Tata Consultancy Services) ने मार्च 2025 तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं. कंपनी का नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध मुनाफा 1.6% घटकर 12,224 करोड़ रुपये रहा, जबकि राजस्व (Revenue) 5.2% बढ़कर 64,479 करोड़ रुपये पहुंच गया. यह जानकारी BSE फाइलिंग में दी गई. विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक बाजारों में आईटी सेवाओं की मांग में सुस्ती, प्रोजेक्ट्स में देरी और लागत बढ़ने के कारण कंपनी का मुनाफा थोड़ा कम हुआ.

