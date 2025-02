वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में दवाओं और चिकित्सा सामग्री के आयात को सस्ता बनाने की घोषणा की है. 36 जीवन रक्षक दवाओं और चिकित्सा सामग्री को पूरी तरह से बेसिक कस्टम ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाएगा. इसका उद्देश्य इन दवाओं की कीमतों को कम करना और मरीजों के लिए आवश्यक उपचारों की उपलब्धता को बढ़ाना है.

Importing Drugs / Medicines Becomes Cheaper

👉 36 Lifesaving drugs and medicines to be added to the list of medicines fully exempted from Basic Customs Duty

👉 37 more medicines and 13 new patient assistance programmes to be fully exempted from Basic Customs Duty (where they… pic.twitter.com/UH3OOTLGKU

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) February 1, 2025