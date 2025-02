अंतरराष्ट्रीय मदद पर जिंदा रहने वाला देश है पाकिस्तान, UN में कश्मीर का मुद्दा उठाते ही भारत ने PAK को दिया करारा जवाब

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) की 58वें सत्र की सातवीं बैठक में भारत ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई. भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी ने पाकिस्तान को 'विफल राष्ट्र' बताते हुए कहा कि यह देश अंतरराष्ट्रीय सहायता पर निर्भर है और लगातार झूठ फैलाने में लगा रहता है. भारत ने UNHRC की बैठक में कश्मीर को लेकर पाकिस्तान को खरी-खोटी सुनाई. भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश हमेशा भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा बने रहेंगे.

भारत के स्थायी मिशन के अधिकारी क्षितिज त्यागी ने पाकिस्तान को निशाने पर लेते हुए कहा, "यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पाकिस्तान के नेता और प्रतिनिधि अपने सैन्य-आतंकवादी तंत्र द्वारा तैयार किए गए झूठ को फैलाना जारी रखते हैं. पाकिस्तान OIC (ऑर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन) का दुरुपयोग करके उसे अपने प्रचार तंत्र के रूप में इस्तेमाल कर रहा है. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस परिषद का समय ऐसे असफल राष्ट्र द्वारा बर्बाद किया जा रहा है, जो अस्थिरता को बढ़ावा देता है और अंतरराष्ट्रीय मदद पर जिंदा रहता है."

उन्होंने कहा कि एक ऐसे देश (पाकिस्तान) के रूप में जहां मानवाधिकारों का हनन, अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न और लोकतांत्रिक मूल्यों का पतन उसकी नीतियों का हिस्सा है और जो धड़ल्ले से संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादियों को पनाह देता है, ऐसे में वह किसी को भी उपदेश देने की स्थिति में नहीं है.

Geneva: At the 7th Meeting - 58th Session of Human Rights Council, Indian Diplomat Kshitij Tyagi says, "... It is regrettable to see Pakistan's leaders and delegates continuing to spread falsehoods handed down by its military terrorist complex. Pakistan is making a mockery of the… https://t.co/vXdDhM9SVd pic.twitter.com/o4e6EPJYNC

— ANI (@ANI) February 26, 2025