Dowry Harassment Case: दहेज में सोने के 100 सिक्के ना मिलने पर तोड़ दी थी शादी, पति को सुप्रीम कोर्ट का झटका, पत्नी को मिलेगा 3 लाख रुपये का मुआवजा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐसे व्यक्ति को उसकी पत्नी को 3 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है, जिसने सोने की मांग पूरी न होने पर शादी समाप्त कर दी थी. यह मामला [एम वेंकटेश्वरन बनाम द स्टेट] से संबंधित है.

जस्टिस केवी विश्वनाथन और एसवी भट्टी की पीठ ने आईपीसी की धारा 498ए और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत एम वेंकटेश्वरन की सजा को बरकरार रखा. यह मामला तब सामने आया जब वेंकटेश्वरन ने दुल्हन के परिवार द्वारा 100 सोवरेन सोने की दहेज की मांग पूरी न करने पर शादी रिसेप्शन में सहयोग करने से इनकार कर दिया था.

पीठ ने कहा, "हम संतुष्ट हैं कि आईपीसी की धारा 498-ए के सभी तत्व पूरी तरह से सही हैं और यह कि अपीलार्थी (वेंकटेश्वरन) ने पीडब्ल्यू-4 (पत्नी) को सोने की अवैध मांग को पूरा करने के लिए प्रताड़ित किया. जब पीडब्ल्यू-4 और उसके रिश्तेदार इस मांग को पूरा करने में विफल रहे, तो उसने उन्हें प्रताड़ित करना जारी रखा. आईपीसी की धारा 498-ए और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के तत्व स्पष्ट रूप से मौजूद हैं."

