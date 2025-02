Telangana SLBC Tunnel Accident: तेलंगाना में बड़ा हादसा, एसएलबीसी सुरंग का हिस्सा धंसा, सात मजदूर अंदर फंसे; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी (Watch Video)

Telangana SLBC Tunnel Accident: तेलंगाना के नगरकुरनूल जिले में बड़ा हादसा हुआ है. निर्माणाधीन श्रीशैलम लेफ्ट बैंक नहर (SLBC) के एक टनल का हिस्सा ढहने से कई मजदूर अंदर फंस गए हैं. हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन कर ज्यादातर मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है. लेकिन 7 मजदूर अभी भी अंदर फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.

हादसे के बाद तेलंगाना सीएमओ की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी (CM Revanth Reddydy) ने चिंता व्यक्त व्यक्त की. संदेश में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल अलर्ट किया. इसके साथ हीसीएम ने जिला कलेक्टर, एसपी, फायर सर्विसेज विभाग और HYDRAA को घटनास्थल पर पहुंचने और राहत कार्य तुरंत शुरू करने का आदेश दिया. यह भी पढ़े: Uttarkashi Tunnel Accident: सिलक्यारा सुरंग से सकुशल बाहर निकाले गये 41 श्रमिकों में से झारखंड, ओडिशा, असम के 21 श्रमिक घर पहुंचे

केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी (Union Coal Minister, G. Kishan Reddy) ने संदेश में कहा कि अधिकारियों को फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित निकालने के निर्देश दिए. उन्होंने घायलों को जल्द से जल्द उपचार मुहैया कराने की भी अपील की है. रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है, और स्थानीय पुलिस व प्रशासन भी राहत कार्य में जुटे हुए हैं. इस घटना ने एक बार फिर निर्माण कार्यों में सुरक्षा के मुद्दे को उजागर किया है.

#WATCH | SLBC tunnel mishap | Union Minister and Telangana BJP president G Kishan Reddy says, "...A few people are trapped. The state govt is trying to rescue all those people. On behalf of the government of India, we are ready to provide all the support needed. NDRF teams are… https://t.co/aOshSRCTtU pic.twitter.com/cigdXbAuDG

— ANI (@ANI) February 22, 2025