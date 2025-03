Dhirendra Shastri Video: 'अच्छा हुआ मेरी शादी नहीं हुई है, नीले ड्रम के खौफ से सदमे में हैं सभी पति', सौरभ हत्याकांड पर धीरेंद्र शास्त्री का बयान

Meerut Saurabh Murder Case Blue Drum Dhirendra Shastri: मेरठ के सौरभ हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. इस निर्मम हत्याकांड में पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने ही पति सौरभ की हत्या कर दी और शव को टुकड़ों में काटकर एक नीले ड्रम में छिपा दिया. इस जघन्य अपराध को लेकर बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

'नीला ड्रम वायरल है, बहुत से पति सदमे में हैं'

बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र शास्त्री ने इस घटना को समाज के नैतिक पतन का उदाहरण बताया. उन्होंने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा, "वर्तमान में भारत में नीला ड्रम फेमस है, वायरल है. बहुत से पति सदमे में हैं. भगवान की कृपा है कि हमारी शादी नहीं हुई. यह घटना बहुत ही निंदनीय है और समाज में गिरते हुए नैतिक मूल्यों को दर्शाती है."

धीरेंद्र शास्त्री ने आगे कहा कि पारिवारिक ताने-बाने को बचाने के लिए भारतीय संस्कृति और मूल्यों की ओर लौटना जरूरी है. उन्होंने यह भी कहा कि प्रेम-प्रसंगों के चलते विवाहित पुरुष और महिलाएं अपने परिवारों को तोड़ने की साजिशें कर रहे हैं, जो चिंताजनक है.

#WATCH | Meerut, UP | On the Meerut murder case, Bageshwar Dham's Dhirendra Shastri said, "The Meerut case is unfortunate. In the present society, the declining family system, the advent of Western culture and married men or women engaged in affairs are destroying families...… pic.twitter.com/ULalTXvTj5

— ANI (@ANI) March 27, 2025