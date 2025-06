Bihar Shocker: औरंगाबाद में पत्नी ने प्रेमी संग रची साजिश, पति को इलाज के बहाने ले जाकर स्कॉर्पियो से कुचलवाया; आरोपी महिला गिरफ्तार (Watch Video)

Aurangabad Shocker: बिहार के औरंगाबाद जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी. मामला औरंगाबाद (Aurangabad) के लाला अमुना गांव के पास का है, जहां महिला ने बड़ी चालाकी से अपने पति को मौत के मुंह में धकेल दिया. पुलिस के मुताबिक, महिला की पहचान पूजा के रूप में हुई है, जो अपने पति बिक्कु को इलाज के बहाने गया जी ले गई थी. पति को शक न हो, इसके लिए उसने बताया कि किसी बाबा के पास दवा दिलवानी है, जिससे उसके स्वास्थ्य में सुधार होगा. लेकिन लौटते समय जो हुआ, वह रूह कंपा देने वाला था.

पूजा और उसका प्रेमी कमलेश यादव ने पूरी प्लानिंग के तहत स्कॉर्पियो से बिक्कु को कुचल दिया. हादसा इस तरह से किया गया कि वह दुर्घटना लगे, लेकिन जांच में साजिश का खुलासा हो गया.

ये भी पढें: Raja Raghuvanshi Murder Case: राजा रघुवंशी हत्याकांड में “बहन से रिश्ता खत्म तो पिंडदान क्यों नहीं करते”, भाई विपिन का आरोप- सोनम के परिवार ने छिपाई सच्चाई

VIDEO | Bihar: A woman from Lala Amuna village in the Aurangabad district has been accused of conspiring with lover to brutally kill her husband.

According to the police, the accused woman, identified as Puja, lured her husband, Bikku, under the pretext of taking him to Gayaji… pic.twitter.com/L3w3CuDGlS

— Press Trust of India (@PTI_News) June 28, 2025