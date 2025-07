How To Buy WCL 2025 Match Tickets: कल से शुरू होगा वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का महाकुंभ, यहां जानें इन हाईवोल्टेज मुकाबले की टिकट कैसे खरीदें

Photo Credits: WCL Official-X (formerly Twitter)

World Championship of Legends 2025 Match Tickets: वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स (डब्ल्यूसीएल) के सफल उद्घाटन सीजन के बाद, अब दूसरे सीजन को लेकर उत्साह काफी बढ़ रहा है. वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 इस महीने की 18 तारिख से शुरू होने वाली है. शोपीस टूर्नामेंट में इंग्लैंड के चार अलग-अलग स्थानों पर 18 ब्लॉकबस्टर मैच देखने को मिलेंगे. वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स के दूसरे सीजन में छह टीमें हिस्सा ले रही हैं. साल 2011 वर्ल्ड कप के हीरो युवराज सिंह की टीम इंडिया छह टीमों के टूर्नामेंट की मौजूदा चैंपियन है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पहली बार आमने-सामने आने वाली हैं? यह भी पढ़ें: Most Sixes In Test Cricket Against England: टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ इन भारतीय बल्लेबाजों ने मचाया हैं कोहराम, लगाए सबसे ज्यादा छक्के

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का पहला सीजन भारत चैंपियंस ने पाकिस्तान चैंपियंस को हराकर जीता था. इस टूर्नामेंट में कुल 6 टीमें हिस्सा लेंगी. इसमें पाकिस्तान चैंपियंस की कमान मोहम्मद हफीज के हाथों में है. डब्लूसीएल 2025 में भारत चैंपियंस के अलावा पाकिस्तान चैंपियंस, ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस, इंग्लैंड चैंपियंस, साउथ अफ्रीका चैंपियंस और वेस्टइंडीज चैंपियंस की टीमें भी हिस्सा लेंगी. इस लीग में रिटायरमेंट ले चुके खिलाड़ी जलवा दिखाते हुए नजर आएंगे.

20 जुलाई को बर्मिंघम में खेला जाएगा महामुकाबला

20 जुलाई को इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में भारत और पाकिस्तान के बीच महा मुकाबला खेला जाएगा. युवराज सिंह, इरफान पठान, शाहीद अफरीदी जैसे नाम एक बार फिर मैदान पर एक्शन में नजर आएंगे. दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समयानुसार रात 9 बजे से खेला जाएगा.

टीम इंडिया का शेड्यूल

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में टीम इंडिया के शेड्यूल पर नजर डालें तो टीम इंडिया का पहला मैच 20 जुलाई को पाकिस्तान से होगा. 22 जुलाई को दक्षिण अफ्रीका, 26 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया, 27 जुलाई को इंग्लैंड और 29 जुलाई को वेस्टइंडीज से मैच होगा.

कैसे खरीदें वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स के मैच का टिकट?

क्रिकेट फैंस अगर इस ब्लॉकबस्टर टूर्नामेंट का लुफ्त स्टेडियम में बैठकर उठाना चाहते हैं, तो टिकट खरीदने की प्रक्रिया बेहद आसान है. WCL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं (https://www.wclcricket.com/tickets).

इसके अलावा, मैच वेन्यू (होस्ट स्टेडियम) की वेबसाइट पर जाकर भी टिकट बुक की जा सकती है. इस टूर्नामेंट का फाइनल 3 अगस्त को खेला जाएगा और सेमीफाइनल मुकाबले 31 जुलाई को होंगे. सभी मैचों के टिकट WCL की ऑफिशियल वेबसाइट और प्रमुख टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं. जल्दी बुकिंग कराने पर छूट भी मिल सकती है.