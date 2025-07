UK Voting Age Change: अब 16 साल के नाबालिग भी डाल सकेंगे वोट? ब्रिटेन सरकार कर रही है बड़ा बदलाव, संसद पहुंचा प्रस्ताव (Watch Video)

UK Voting Age Change: ब्रिटेन की राजनीति में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. अब 16 और 17 साल के युवाओं को भी मतदान का अधिकार मिलने की संभावना बन रही है. लेबर पार्टी की सरकार ने ऐलान किया है कि वो वोटिंग की उम्र 18 से घटाकर 16 साल करने की योजना पर काम कर रही है. अगर संसद में यह प्रस्ताव पास हो जाता है, तो आने वाले चुनावों में देश के लाखों युवा भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे. फिलहाल ब्रिटेन में सिर्फ 18 साल या उससे ऊपर की उम्र वाले नागरिक ही आम चुनाव में वोट डाल सकते हैं.

हालांकि, स्कॉटलैंड और वेल्स में 16-17 साल के युवा स्थानीय चुनावों और स्कॉटिश संसद या वेल्स की सेनेड चुनावों में वोट डाल सकते हैं.

BREAKING:

Keir Starmer announces that the UK is lowering the voting age from 18 to 16 in all UK elections. pic.twitter.com/HOAbkCJJ1R

— Visegrád 24 (@visegrad24) July 17, 2025