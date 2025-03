UP: 'मुस्कान की तरह टुकड़ों में काटकर ड्रम में भर दूंगी': गोंडा में जल निगम इंजीनियर पर पत्नी का कहर, मेरठ जैसी घटना की दी धमकी (Watch Video)

Gonda Shocker: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां जल निगम के जूनियर इंजीनियर धर्मेंद्र कुशवाहा को उनकी पत्नी माया मौर्य ने वाइपर से पीटा और उन्हें मेरठ हत्याकांड जैसी घटना की धमकी दी. धर्मेंद्र का आरोप है कि उनकी पत्नी ने पास रखे नीले ड्रम और सीमेंट के बैग की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह अपने प्रेमी के साथ मिलकर उन्हें भी मेरठ के सौरभ राजपूत की तरह टुकड़ों में काटकर ड्रम में भर देगी.

इस धमकी से घबराए धर्मेंद्र ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.

ये भी पढें: Saurabh Rajput Murder Update: मेरठ हत्याकांड का आखिरी CCTV फुटेज आया सामने! बाइक पर खाना लाते दिखे सौरभ राजपूत, फिर कुछ घंटों बाद हो गई निर्मम हत्या

UP: In #Gonda district, Dharmendra Kushwaha, a junior engineer at Jal Nigam, was beaten with a wiper by his wife. Dharmendra alleges that his wife, pointing to the blue drums and cement bags kept nearby, threatened to treat him like Saurabh from Meerut along with her boyfriend. pic.twitter.com/euSqSRuLgw

— Siraj Noorani (@sirajnoorani) March 30, 2025