Ramdan 2025: रमजान के पाक महीने की आज से हुई शुरुआत, दिल्ली, मुंबई सहित इन शहरों के बाजारों में रौनक बढ़ी; देखें VIDEOS

Ramdan 2025: रमजान के पाक महीने की आज से शुरुआत हो गई है। शनिवार को चांद नजर आने के बाद देशभर में आज, यानी रविवार को पहला रोजा है। रमजान के अवसर पर आज से बाजारों में रौनक बढ़ गई है. दिल्ली, मुंबई और उत्तर प्रदेश सहित अन्य शहरों में भी बाजारों में सुबह से ही रौनक देखी जा रही है.

देश की राजधानी दिल्ली में रमजान को लेकर सुबह से ही बाजार सज गए हैं. बाजारों में ताजे फल, खजूर, कपड़े और ड्राई फ्रूट्स की खरीदारी शुरू हो चुकी है, लोग रमजान के महीने में खाने पीने की वस्तुएं खरीदने के लिए बाजारों में उमड़ पड़े हैं.

मुंबई के मस्जिद बंदर में भी रमजान के चलते बाजारों में भीड़ देखने को मिल रही है. लोग रमजान के मौके पर फल और ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए बाजारों में पहुंचे हैं.

#Mumbai | Markets in Masjid Bunder decked as the holy month of #Ramzan begins from today

रमजान की शुरुआत को लेकर उत्तर प्रदेश के गोंडा में भी बाजारों में रौनक देखी गई है. बाजार सुबह से ही सज-धज कर तैयार हो गए , और लोग खरीदारी करने के लिए बाजार पहुंचे

VIDEO | As the holy month of Ramzan is beginning today, the markets are decked up in Gonda, Uttar Pradesh. People are observing the fast and they called it a month of great 'barkat'. #Ramzan pic.twitter.com/T0Qs7hvEgj

— Press Trust of India (@PTI_News) March 2, 2025