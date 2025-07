South Africa Champions vs Pakistan Champions, 9th 20I Match Live Toss And Scorecard: ग्रेस रोड में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एरोन फांगिसो ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

एबी डिविलियर्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan Champions vs South Africa Champions, World Championship of Legends 2025 9th Match Live Toss And Scorecard Update: वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स (WCL 2025) का नौवां मुकाबला आज यानी 25 जुलाई को मैच पाकिस्तान चैंपियंस बनाम दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस के बीच में खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लीसेस्टर (Leicester) के ग्रेस रोड (Grace Road) में भारतीय समयानुसार रात 9 बजे से खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान अपने पहले पूरे मुकाबले में जीत दर्ज कर टूर्नामेंट में दम दिखाना चाहेगा, जबकि दक्षिण अफ्रीका अपने पिछले रोमांचक जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी. इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान चैंपियंस की अगुवाई मोहम्मद हफ़ीज़ (Mohammad Hafeez) कर रहे हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस की कमान एबी डिविलियर्स (AB de Villiers) के कंधों पर हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर हो सकती हैं. इस रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एरोन फांगिसो ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: West Indies vs Australia, 3rd T20I Match 2025 Warner Park Pitch Report And Weather Update: वार्नर पार्क में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज उड़ेंगे चौके-छक्के या वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की बोलेगी तूती? मैच से पहले जानें सेंट किट्स की पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

दक्षिण अफ्रीका ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला

पाकिस्तान चैंपियंस: कामरान अकमल (विकेटकीपर), शरजील खान, उमर अमीन, मोहम्मद हफीज (कप्तान), शोएब मलिक, आसिफ अली, इमाद वसीम, आमिर यामीन, सोहेल खान, सोहेल तनवीर, वहाब रियाज.

दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस: हाशिम अमला, हेनरी डेविड्स, जे जे स्मट्स, सारेल एर्वी, जीन-पॉल डुमिनी, मोर्ने वैन विक (विकेटकीपर), क्रिस मॉरिस, वेन पार्नेल, आरोन फांगिसो (कप्तान), हार्डस विलोजेन, डुआन ओलिवियर.

पाकिस्तान चैंपियंस बनाम दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस के मैच का स्कोरकार्ड

दक्षिण अफ्रीका ने अब तक खेले गए तीनों मुकाबले जीतकर मजबूत शुरुआत की है. वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला मुकाबला बारिश और DLS नियम के चलते टाई रहा, जिसके बाद बॉल-आउट में दक्षिण अफ्रीका ने बाज़ी मारी. टीम इंडिया के खिलाफ हुए दूसरे मुकाबले में एबी डिविलियर्स की शानदार बल्लेबाज़ी और गेंदबाज़ों की दमदार प्रदर्शन ने दक्षिण अफ्रीका को एकतरफा जीत दिलाई.

नोट: पाकिस्तान चैंपियंस बनाम दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.