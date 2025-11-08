Pakistan vs South Africa, 3rd ODI Match Live Toss And Scorecard: तीसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान मैथ्यू ब्रीत्ज़के ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड
पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 3rd ODI Match 2025 Live Toss And Scorecard Update: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम साउथ अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (PAK vs SA ODI Series) का तीसरा और निर्णायक मुकाबला आज यानी आठ नवंबर को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला फैसलाबाद (Faisalabad) के इकबाल स्टेडियम (Iqbal Stadium) में खेला जा रहा हैं. दूसरे वनडे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने पाकिस्तान को आठ विकेट से हरा दिया था. इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका की टीम ने सीरीज में 1-1 की बढ़त बना ली हैं. अब तीसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम सीरीज में बढ़त हासिल करना चाहेगी. जबकि, पाकिस्तान की टीम सीरीज में वापसी करने के लिए मैदान में उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में पाकिस्तान की अगुवाई शाहीन अफरीदी (Shaheen Afridi) कर रहें हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की कमान मैथ्यू ब्रीत्ज़के (Matthew Breetzke) के कंधों पर हैं. इस रोमांचक मुकाबले दक्षिण अफ्रीका के कप्तान मैथ्यू ब्रीत्ज़के ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के मुकाबले में दोनों टीमें इन दिग्गज खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: Pakistan vs South Africa, 3rd ODI Match Toss Winner Prediction: पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच फैसलाबाद में कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

फैसलाबाद में दक्षिण अफ्रीका ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला:

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (Pakistan vs South Africa 3rd ODI Match Playing XI)

पाकिस्तान: फखर जमान, सईम अयूब, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), सलमान आगा, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी (कप्तान), अबरार अहमद, हारिस रऊफ.

दक्षिण अफ्रीका: लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), टोनी डी ज़ोरज़ी, मैथ्यू ब्रीत्ज़के (कप्तान), डोनोवन फरेरा, रुबिन हरमन, कॉर्बिन बॉश, ब्योर्न फोर्टुइन, लुंगी एनगिडी, नंद्रे बर्गर, नकाबायोमज़ी पीटर.

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Pakistan National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Scorecard)

पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में साउथ अफ्रीका को कुछ अनुभवी खिलाड़ियों की कमी खलेगी. मैथ्यू ब्रीट्ज़के (Matthew Breetzke) युवा और प्रतिभाशाली टीम की कप्तानी करेंगे. दूसरी ओर, पाकिस्तान ने आखिरी वनडे सीरीज अगस्त में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेली थी. मोहम्मद रिज़वान को कप्तानी से हटाए जाने के बाद अब शाहीन अफरीदी (Shaheen Afridi) अपने नए कार्यकाल की शुरुआत करने जा रहे हैं.

वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच आपसी टक्कर का इतिहास काफी लंबा है. दोनों ही टीमें वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 1992 से खेल रही है. जिसके बाद अब तक दोनों ही टीमें एक-दूसरे से 88 मैचों में भिड़ चुकी हैं. जिसमें पाकिस्तान ने 34 मैच जीते हैं. तो वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 53 मैचों में जीत दर्ज की है और 1 मैच बेनतीजा रहा है.

नोट: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.