Pakistan vs South Africa, 3rd ODI Match Scorecard: तीसरे मुकाबले में पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से रौंदा, 2-1 से सीरीज पर जमाया कब्जा; यहां देखें PAK बनाम SA मैच का स्कोरकार्ड

पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ़्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 3rd ODI Match 2025 Scorecard Update: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम साउथ अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (PAK vs SA ODI Series) का तीसरा और निर्णायक मुकाबला आज यानी आठ नवंबर को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला फैसलाबाद (Faisalabad) के इकबाल स्टेडियम (Iqbal Stadium) में खेला गया. तीसरे वनडे मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने दक्षिण अफ्रीका को सात विकेट से हरा दिया था. इसके साथ ही पाकिस्तान की टीम ने 2-1 सीरीज अपने नाम कर ली हैं. इस सीरीज में पाकिस्तान की अगुवाई शाहीन अफरीदी (Shaheen Afridi) कर रहें थे. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की कमान मैथ्यू ब्रीत्ज़के (Matthew Breetzke) के कंधों पर थीं.

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Pakistan National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान मैथ्यू ब्रीत्ज़के ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 37.5 ओवरों में महज 143 रन बनाकर सिमट गई. दक्षिण अफ्रीका की तरफ से क्विंटन डी कॉक ने सबसे ज्यादा 53 रनों की शानदार पारी खेली. पाकिस्तान की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 144 रन बनाने थे. बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने महज 25.1 ओवर में तीन विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. पाकिस्तान की तरफ से सईम अय्यूब ने सबसे ज्यादा 77 रनों की धुआंधार पारी खेली.

क्विंटन डी कॉक ने खेली शानदार अर्धशतकीय पारी

दक्षिण अफ्रीका के घातक सलामी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक ने मैच में 70 गेंदों का सामना किया और 53 रन बनाए. इस दौरान क्विंटन डी कॉक के बल्ले से 6 चौके और 1 छक्का निकला. क्विंटन डी कॉक की स्ट्राइक रेट 75.71 की रही. ये क्विंटन डी कॉक के वनडे करियर का 32वां और पाकिस्तान के खिलाफ चौथा अर्धशतक था. पाकिस्तान के खिलाफ क्विंटन डी कॉक ने अब तक 19 मुकाबले खेले हैं और इसकी 19 पारियों में 46.05 की औसत से 829 रन बनाए हैं. क्विंटन डी कॉक के बल्ले से 2 शतक निकले हैं. क्विंटन डी कॉक का सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 123 रन रहा है.

सईम अय्यूब ने जड़ा वनडे करियर का तीसरा अर्धशतक

पाकिस्तान के स्टार युवा बल्लेबाज सईम अय्यूब ने मैच में 70 गेंदों का सामना किया और 77 रन बनाए. सईम अय्यूब के बल्ले से 11 चौके और 1 छक्का निकला. सईम अय्यूब की स्ट्राइक रेट 110 की थी. ये सईम अय्यूब के वनडे करियर का तीसरा अर्धशतक था. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सईम अय्यूब के आंकड़े कमाल के रहे हैं. सईम अय्यूब ने 6 मुकाबलों की 6 पारियों में 2 शतक और 2 अर्धशतक लगाए है. सईम अय्यूब ने साल 2024 में अपने वनडे करियर का आगाज किया था.

नोट: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.