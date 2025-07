गुरुवार देर रात एक 80 वर्षीय महिला की सड़क पर लावारिस हालत में मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि यह घटना दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज के पास हुई. सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस घटना के वीडियो में दो महिलाएं और एक पुरुष महिला को ई-रिक्शा से उतारते और फिर मौके से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं. पुलिस के अनुसार, उन्होंने सीसीटीवी फुटेज की जांच की, लेकिन अंधेरे के कारण अपराधियों की पहचान नहीं हो पाई. अधिकारियों ने बताया कि पुलिस मृतक महिला की पहचान करने में जुटी है. उन्होंने बताया कि महिला की गर्दन में गंभीर चोटें आई थीं और वह कैंसर से पीड़ित हो सकती थी. अयोध्या के अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) सी पी त्रिपाठी ने बताया, "अभी तक की जांच में पता चला है कि बुजुर्ग महिला को उसके रिश्तेदार देर रात ई-रिक्शा में ले गए और फिर उसे सड़क किनारे छोड़ गए. सूचना मिलने पर पुलिस महिला को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले गई, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई." यह भी पढ़ें: Agra Horror: चिलचिलाती धूप में ताजमहल के पास कार में बंधा और लॉक मिला बुजुर्ग, चौंकाने वाला वीडियो आया सामने

In Ayodhya, family caught on CCTV abandoning elderly woman; dies later

In a shocking incident in UP's Ayodhya, an elderly woman was abandoned at a desolate spot by three people, most likely family members. The woman was rescued by the police and rushed to a hospital where she… pic.twitter.com/VMszG2SVuC

— Piyush Rai (@Benarasiyaa) July 25, 2025