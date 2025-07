पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवे पर 'बोर घाट' में लैंडस्लाइड से भारी जाम; गाड़ियों की लंबी कतारें, देखें तस्वीरें और वीडियो

मुंबई: शुक्रवार शाम को पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक पूरी तरह थम गया जब महाराष्ट्र के भोर घाट के पास अमृतांजन ब्रिज के करीब मुंबई की ओर जाने वाली लेन पर भूस्खलन हुआ. यह हादसा ऐसे समय पर हुआ जब लोग वीकेंड की छुट्टियों पर निकल रहे थे. नतीजतन, कई गाड़ियां लंबी कतारों में फंस गईं और घंटों तक रास्ता साफ नहीं हो सका. घटना के तुरंत बाद ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर कई यूजर्स ने तस्वीरें और वीडियो शेयर किए जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह पहाड़ी से मलबा सड़क पर गिरा है और गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं. कई यात्रियों ने बताया कि वे 3-4 घंटे तक सड़क पर फंसे रहे.

सौभाग्य से इस भूस्खलन में किसी के घायल होने या वाहनों को नुकसान की खबर नहीं है. हालांकि, जो लोग अपनी गाड़ियों में फंसे थे, उनके लिए यह अनुभव बेहद थकाने और परेशान करने वाला रहा. कई परिवारों, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

Landslide near Amrutanjan Bridge in Pune to Mumbai expressway.

भोर घाट का इलाका मानसून में पहले भी भूस्खलन की घटनाओं का गवाह बन चुका है. हर साल भारी बारिश के चलते इस रास्ते पर मिट्टी और पत्थर खिसकने की घटनाएं सामने आती हैं.

@pulse_pune 10 kms line of traffic on mumbai bound lane on #punemumbaiexpressway due to a landslide on bhor ghat pic.twitter.com/A16kMn8Pcb

— Vikram Brid (@vikrambrid) July 25, 2025