Delhi Election Results 2025: दिल्ली चुनाव में जीत के बाद BJP मुख्यलाय पहुंचे PM मोदी, कार्यकताओं का किया धन्यवाद, केजरीवाल पर जमकर बरसे; VIDEO

Delhi Election Results 2025: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी ने करीब 27 साल बाद बड़ी जीत हासिल की है और आम आदमी पार्टी (AAP) को करारी शिकस्त दी है. दिल्ली में बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं. जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को अपने संबोधन में इस जीत के लिए बधाई दी. वहीं अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने केजरीवाल सरकार पर जमकर बरसे. पीएम मोदी ने अपने संबोधन में दिल्ली सरकार के साथ ही केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्हें मलिक होने का घमंड था, उन्हें दिल्ली ने नकार दिया

पीएम मोदी से पहले केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा अपने संबोधन में कहा, "आज इस ऐतिहासिक क्षण पर मैं भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करता हूं. प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा एक के बाद एक विजयी हो रही है. यह भी पढ़े: Delhi Election Results 2025: दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल, सिसोदिया समेत इन दिग्गजों को मिली करारी हार, यहां जानें VIP सीटों पर किसे मिली जीत

#WATCH | "Yamuna Maiya ki Jai," says Prime Minister Narendra Modi as he begins his address at the party headquarters in Delhi

BJP emerged victorious in #DelhiAssemblyElection2025 pic.twitter.com/O5FIbhv2r7

— ANI (@ANI) February 8, 2025