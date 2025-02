Pune Water Pipeline Leakage: गर्मी से पहले पुणे में पानी की बर्बादी! लाल बहादुर शास्त्री रोड पर पाइपलाइन फटी, हजारों लीटर पानी सड़क पर बहा, ट्रैफिक हुआ बाधित (Watch Video)

पुणे, महाराष्ट्र: पुणे में गर्मी से पहले पानी की बर्बादी का वीडियो सामने आया है. दांडेकर ब्रिज के पास लाल बहादुर शास्त्री रोड पर रविवार तड़के एक बड़ी पानी की पाइपलाइन फटने से काफी पानी की बर्बादी हुई. पानी के उच्च दबाव और एक पुरानी पाइपलाइन के कारण हुए रिसाव से सड़कों पर पानी भर गया, जिससे यातायात बाधित हो गया. वीडियो में देख सकते है की किस तरह से हजारो लीटर पानी सड़क पर बह गया. वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है मानों जैसे पानी की पाइपलाइन नहीं फटी हो, बल्कि बारिश का मौसम शुरू है.

इस घटना के बाद लोगों में भी नाराजगी दिखाई दी. पानी के बंद होने के बाद सड़क पूरी तरह से उखड़ चुकी थी.इस वीडियो को सोशल मीडिया 'एक्स' पर @ThePuneMirror नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. इस रिपोर्ट को ThePuneMirror ने पब्लिश्ड किया है. ये भी पढ़े:Water Pipeline Burst in Powai: तानसा से मुंबई को पानी की आपूर्ति करने वाली मुख्य पाइपलाइन पवई में फटी, हजारों लीटर पानी बर्बाद, देखें वीडियो

सड़क पर बह गया हजारों लीटर पानी

A major water pipeline burst on Lal Bahadur Shastri Road near Dandekar Bridge caused significant water wastage early on Sunday. The leakage, caused by high water pressure and an old pipeline, flooded the streets, disrupting traffic. Despite attempts to contact the Pune Municipal… pic.twitter.com/3o27r6M3ei

— Pune Mirror (@ThePuneMirror) February 16, 2025