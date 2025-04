Surat Fire Video: सूरत के 'हैप्पी एक्सेलेंशिया' बिल्डिंग में लगी भीषण आग, कई मंजिलों तक फैली लपटें

सूरत: शहर के पॉश वेसु इलाके में स्थित अल्ट्रा-लक्ज़री 'हैप्पी एक्सेलेंशिया' रिहायशी अपार्टमेंट में शुक्रवार को भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि उसने इमारत की कई मंजिलों को अपनी चपेट में ले लिया. हालांकि, राहत की बात यह रही कि इस हादसे में अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

सूरत फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज (SFES) की टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया. शहर के विभिन्न फायर स्टेशन से दमकल की गाड़ियां बुलाकर राहत और बचाव कार्य में तेजी लाई गई. आग बुझाने के लिए टर्नटेबल लैडर और हाइड्रॉलिक प्लेटफॉर्म जैसे अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग किया गया.

हैप्पी एक्सेलेंशिया परिसर में कई टावर हैं, जिनमें से एक टावर की कुछ मंजिलें आग की चपेट में आ गईं. आग की लपटें और धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था. सोशल मीडिया पर इस भीषण आग के कई वीडियो तेजी से वायरल हुए.

