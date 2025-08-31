Mann Ki Baat: जीवन की हर जरूरत में सब स्वदेशी हो', 'मन की बात' में पीएम मोदी ने दिया 'वोकल फॉर लोकल' का संदेश

PM Modi | X

नई दिल्ली, 31 अगस्त : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्योहारों से पहले देशवासियों को 'वोकल फॉर लोकल' का संदेश दिया है. 'मन की बात' में उन्होंने अपील करते हुए कहा कि जीवन की हर जरूरत में सब कुछ स्वदेशी होना चाहिए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 125वें एपिसोड में कहा, "इस समय पूरा देश 'गणेश उत्सव' की धूम-धाम से मना रहा है. आने वाले दिनों में कई त्योहारों की रौनक बिखरेगी. इन त्योहारों के दौरान आपको स्वदेशी को कभी नहीं भूलना चाहिए."

उन्होंने कहा, "उपहार वही जो भारत में बना हो, पहनावा वही जो भारत में बुना हो, सजावट वही जो भारत में बने सामान से हो, रौशनी वही जो भारत में बनी झालरों से हो, और भी ऐसा बहुत कुछ. जीवन की हर जरूरत सब कुछ स्वदेशी हो." देशवासियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी बोले, "गर्व से कहो 'ये स्वदेशी है' है. इस भाव को लेकर हमें आगे चलना है. एक ही मंत्र 'वोकल फॉर लोकल', एक ही रास्ता 'आत्मनिर्भर भारत' और एक ही लक्ष्य'विकसित भारत' है." यह भी पढ़ें : Air India Flight AI2913 Emergency Landing: एयर इंडिया का इंदौर जा रहा विमान खराबी के कारण दिल्ली वापस लौटा

प्रधानमंत्री मोदी ने 'खेलों' के प्रति लोगों को और भी जागरुक किया. उन्होंने कहा कि 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' की भावना, देश की एकता और देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है और निश्चित रूप से, इसमें खेलों की बहुत बड़ी भूमिका है. पीएम मोदी ने कहा, "मैं कहता हूं कि जो खेलता है, वही खिलता है. हमारा देश जितने ज्यादा टूर्नामेंट खेलेगा, उतना ही निखरेगा. आप खिलाड़ियों और आपके साथियों, दोनों को मेरी शुभकामनाएं." अपने संबोधन के आखिरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता का भी संदेश दिया. उन्होंने कहा कि सभी स्वच्छता पर जोर देते रहें, क्योंकि जहां स्वच्छता है वहां त्योहारों का आनंद भी और बढ़ जाता है. इस दौरान, पीएम मोदी ने देशवासियों से 'मन की बात' कार्यक्रम के लिए संदेश और सुझाव मांगे.