महिला दिवस पर नारी शक्ति का सम्मान! देश की इन दिग्गज महिला अचीवर्स ने संभाला पीएम मोदी का X अकाउंट

International Women's Day 2025: अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारतीय महिला अचीवर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल को संभाला और अपने प्रेरणादायक संदेश साझा किए. इनमें भारतीय ग्रैंडमास्टर आर वैशाली, वैज्ञानिक एलीना मिश्रा और शिल्पी सोनी शामिल थीं, जिन्होंने महिलाओं को अपने सपनों का पीछा करने और किसी भी क्षेत्र में बाधाओं को पार करने के लिए प्रोत्साहित किया.

चेस ग्रैंडमास्टर आर वैशाली का संदेश

23 वर्षीय भारतीय शतरंज ग्रैंडमास्टर आर वैशाली ने अपने संदेश में लिखा, "वनक्कम! मैं वैशाली हूं, और मुझे इस महिला दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोशल मीडिया हैंडल को संभालने का अवसर मिलने पर बेहद गर्व हो रहा है. मैं शतरंज खेलती हूं और अपने प्रिय देश का कई टूर्नामेंटों में प्रतिनिधित्व करने पर खुद को सौभाग्यशाली मानती हूं."

I was born on 21st June, which coincidentally is now popular as International Yoga Day. I’ve been playing chess since the age of 6! Playing chess has been a learning, thrilling and rewarding journey for me, reflecting in many of my tournament and Olympiad successes. But there is… — Narendra Modi (@narendramodi) March 8, 2025

वैशाली ने बताया कि उन्होंने 6 साल की उम्र से शतरंज खेलना शुरू किया था और यह खेल उनके लिए एक "सीखने, रोमांचक और पुरस्कृत करने वाली यात्रा" रही है. उन्होंने सभी महिलाओं, विशेष रूप से युवा लड़कियों को संदेश देते हुए कहा, "अपने सपनों का पीछा करें, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं. आपका जुनून ही आपकी सफलता की कुंजी बनेगा."

उन्होंने माता-पिता और भाई-बहनों से भी अपील की कि वे लड़कियों का समर्थन करें. "मैं भाग्यशाली रही हूं कि मेरे माता-पिता, श्री रमेशबाबू और श्रीमती नागलक्ष्मी, ने हमेशा मेरा साथ दिया. अगर आप लड़कियों पर विश्वास करेंगे, तो वे चमत्कार कर सकती हैं."

I’ve also got a message for parents and siblings- SUPPORT GIRLS. Trust their abilities and they’ll do wonders. In my life, I have been blessed with supportive parents, Thiru Rameshbabu and Thirumathi Nagalakshmi. My brother, @rpraggnachess and I also share a close bond. I have… pic.twitter.com/iSL538BzNH — Narendra Modi (@narendramodi) March 8, 2025

वैज्ञानिक एलीना मिश्रा और शिल्पी सोनी का संदेश

ओडिशा से आने वाली वैज्ञानिक एलीना मिश्रा और शिल्पी सोनी ने विज्ञान में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पर जोर देते हुए कहा कि भारत आज नवाचार और विकास के लिए सबसे जीवंत स्थान बन गया है.

उन्होंने लिखा, "हम, एलीना और शिल्पी, अपने-अपने क्षेत्रों में खुल रहे अवसरों को देख रही हैं. यह कभी अकल्पनीय था कि परमाणु प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र में महिलाओं के लिए इतने अवसर उपलब्ध होंगे. इसी तरह, अंतरिक्ष क्षेत्र में महिलाओं और निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी भारत को नवाचार और विकास के लिए सबसे उपयुक्त स्थान बना रही है."

"भारतीय महिलाओं में असीम प्रतिभा है, और भारत में उनके लिए सही मंच भी उपलब्ध है. हमें विज्ञान के क्षेत्र में अधिक महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी चाहिए ताकि भारत वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय में अग्रणी बन सके."

पीएम मोदी का महिलाओं को विशेष सम्मान

यह पहली बार नहीं है जब महिला अचीवर्स ने पीएम मोदी के सोशल मीडिया हैंडल को संभाला हो. इससे पहले 2020 में भी सात महिला अचीवर्स को यह अवसर मिला था, जिससे उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रेरणा देने का मंच प्राप्त हुआ था.

Both of us, Elina and Shilpi are seeing the wide range of opportunities opening up in our respective sectors. It was unimaginable that a sector like nuclear technology would offer so many opportunities for women in India. Similarly, the increasing participation of women and the… — Narendra Modi (@narendramodi) March 8, 2025

प्रधानमंत्री मोदी ने महिला दिवस पर ‘नारी शक्ति’ को नमन किया और अपनी सरकार की महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई. उन्होंने कहा, "हम महिला दिवस पर अपनी नारी शक्ति को नमन करते हैं! हमारी सरकार हमेशा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कार्यरत रही है, जो हमारी योजनाओं और कार्यक्रमों में स्पष्ट रूप से झलकता है. जैसा कि वादा किया गया था, आज मेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल को उन महिलाओं द्वारा संभाला जाएगा जो विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही हैं."

आत्मनिर्भर महिला, आत्मनिर्भर समाज! मेरे साथ काम करने वाली महिलाओं को आत्मनिर्भर बनते देखना मेरी सबसे बड़ी खुशी है। मैं मानती हूं कि आर्थिक स्वतंत्रता ही महिलाओं के सम्मान और सामाजिक स्थिति को मजबूत करती है। आज जब मेरे साथ की महिलाएं अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करती हैं, तो मुझे… — Narendra Modi (@narendramodi) March 8, 2025

नारी शक्ति के सम्मान में बढ़ते कदम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल को महिलाओं के लिए एक बड़ा मंच देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. इससे न केवल महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि अन्य महिलाओं को भी अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा मिलेगी.

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस विशेष अवसर पर, यह पहल भारत में महिलाओं की उपलब्धियों को उजागर करने और उनके लिए अधिक अवसर पैदा करने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है.