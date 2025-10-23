Kal Ka Mausam, 24 October: उत्तर भारत में ठंड की शुरुआत, पहाड़ों पर बर्फबारी, इन राज्यों में बारिश; पढ़ें वेदर अपडेट

Representational Image | PTI

Kal Ka Mausam, 24 October: अक्टूबर का महीना खत्म होने को है और देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम ने नया रंग दिखाना शुरू कर दिया है. जहां उत्तर भारत में ठंड की दस्तक हो चुकी है, वहीं दक्षिण भारत में भारी बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी है. फिलहाल उत्तर भारत में सुबह शाम अब लोगों को ठंड सताने लगी है. इसके साथ ही कोहरे में भी इजाफा हो रहा है. वहीं दिन में निकल रही धूप लोगों को गर्मी का भी अहसास रहता है. लगातार मौसम में ठंड बढ़ती जा रही है. मौसम विभाग ने बताया है कि आने वाले दिनों में उत्तर भारत के कई इलाकों में रात के तापमान में गिरावट होगी और हल्के कोहरे की शुरुआत हो सकती है. उधर, स्मॉग की वजह से दिल्ली और आस-पास के इलाकों में विजिबिलिटी पर असर पड़ा है और हवा में प्रदूषण की मात्रा लगातार बढ़ रही है.

कल का मौसम दिल्ली-एनसीआर

राजधानी दिल्ली में कल (24 अक्टूबर) आसमान साफ रहेगा, लेकिन सुबह के समय हल्की धुंध या कोहरा छा सकता है. दिन में धूप हल्की गर्मी का अहसास दिलाएगी. सुबह के समय उत्तरी-पश्चिमी हवाएं लगभग 5 किमी/घंटा की रफ्तार से चलेंगी, जबकि दोपहर में हवा की गति 10 किमी/घंटा तक जा सकती है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में प्रदूषण स्तर बढ़ने की संभावना है, इसलिए सुबह की सैर के दौरान सावधानी बरतें.

कल का मौसम बिहार

बिहार में मौसम फिलहाल स्थिर बना रहेगा. राज्य के कई जिलों में सुबह के समय घना कोहरा छा सकता है, जिससे दृश्यता पर असर पड़ेगा. दिन में तापमान सामान्य रहेगा, लेकिन रातें ठंडी होंगी.

कल का मौसम उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में अब सर्दी ने धीरे-धीरे दस्तक दे दी है. दिन में हल्की गर्मी महसूस होगी, लेकिन सुबह-शाम ठंड का असर बढ़ गया है. मौसम विभाग के मुताबिक, अगले पांच दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन पश्चिमी यूपी में हल्की बूंदाबांदी की संभावना है.

कल का मौसम उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और हल्की बारिश की संभावना है. उत्तराखंड में देहरादून, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग जैसे जिलों में हल्की बारिश हो सकती है. हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में हिमपात होने की संभावना है, बाकी हिस्सों में मौसम सामान्य रहेगा.

कल का मौसम दक्षिण भारत

दक्षिण भारत के कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना है. तमिलनाडु में 24 अक्टूबर और 26–28 अक्टूबर के बीच भारी बारिश का अनुमान है. कर्नाटक में 24–25 अक्टूबर को दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है.

केरल में 24 अक्टूबर को भारी बारिश का अनुमान है. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 25–29 अक्टूबर तक रुक-रुक कर बारिश की संभावना है.

पश्चिम भारत में भारी बारिश की संभावना

मौसम विभाग ने महाराष्ट्र और गुजरात के कई हिस्सों में बारिश की चेतावनी दी है. 24 अक्टूबर को कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है. अगले 5 दिन मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में गरज-चमक के साथ बारिश का अनुमान है. गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र में भी 26 अक्टूबर तक भारी बारिश की संभावना है.

देश के अन्य हिस्सों में मौसम का हाल

अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह और ओडिशा में 24–26 अक्टूबर के बीच तेज बारिश हो सकती है. पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है. मौसम विभाग ने मछुआरों को अगले कुछ दिनों तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है.