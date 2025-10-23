मुंबई 23 अक्टूबर: चलती कार की छत पर बैठकर स्टंट करने वाले चार युवकों के खिलाफ अंधेरी के एमआईडीसी पुलिस स्टेशन ने एफआईआर दर्ज की है. मामला मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं 281, 125, 3(5) और 184 के तहत दर्ज किया गया है. पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी की तस्वीरें और वीडियो साझा करते हुए चेतावनी दी और लिखा, “छत पर यात्रा करने से आप गिरफ्तारी से नहीं बच सकते.” वायरल वीडियो में चार युवक चलती कार की छत पर बैठकर स्टंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और युवको की गिरफ्तारी की. यह भी पढ़ें: Viral Video: बिजनौर में पुलिसकर्मी ने महिला को बाल पकड़कर घसीटा, वीडियो वायरल होने के बाद जांच के आदेश

मुंबई में चलती कार की छत पर स्टंट करना पड़ा भारी

.@MIDCPS_Mumbai has registered an FIR under BNS Sections 281, 125, 3(5), and 184 of the MV Act against four individuals who performed stunts while sitting on the roof of a moving car.#MumbaiCaseFiles pic.twitter.com/INTqpX4hbI — मुंबई पोलीस - Mumbai Police (@MumbaiPolice) October 23, 2025

