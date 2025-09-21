National Wives Day 2025: ‘पत्नी आपके सपनों को तब भी ज़िंदा रखती है, जब आप उन पर विश्वास नहीं करते’ राष्ट्रीय पत्नी दिवस पर पत्नी को भेजें ऐसे इमोशनल कोट्स एवं शुभकामनाएं!

प्रत्येक वर्ष सितंबर माह के तीसरे रविवार को राष्ट्रीय पत्नी दिवस मनाया जाता है, जो इस साल 21 सितंबर 2025 को मनाया जायेगा. यह दिन खास तौर पर उन पत्नियों के लिए होता है, जो कामकाजी या गृहिणी होने के साथ-साथ परिवार और बच्चों की देखभाल करती हैं. इसका मुख्य उद्देश्य अपनी जीवन संगिनी अर्थात धर्म-पत्नी के योगदान और समर्थन की सराहना करना है, उनके प्रति आभार व्यक्त करना, तथा अपने रिश्ते को और ज्यादा मधुर और मजबूत बनाना है. इस अवसर पर उन्हें खूबसूरत फूलों का बुके, इत्र, गहने, परिधान अथवा उनकी मनपसंद उपहार देकर इस दिन को यादगार बनाया जा सकता है. उन्हें रोमांटिक डेट पर किसी सुरम्य स्थान पर ले जाएं या उनका पसंदीदा खाना बनाकर खिलाने पर भी विचार कर सकते हैं. बेहतर होगा कि उन्हें यहां दिये इमोशनल कोट्स अथवा शुभकामनाएं सोशल मीडिया पर भेजकर इस दिवस को यादगार बनाया जा सकता है. यह भी पढ़ें : Wife Appreciation Day 2025 Wishes: वाइफ एप्रिसिएशन डे के इन प्यार भरे हिंदी Quotes, WhatsApp Messages, GIF Greetings के जरिए करें पत्नी की तारीफ

पत्नी दिवस पर कुछ इमोशनल कोट्स

* ‘हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला होती है, और उसके पीछे उसकी पत्नी होती है.’ - ग्रूचो मार्क्स

* ‘कई शादियां बेहतर होती, अगर पति-पत्नी स्पष्ट रूप से समझ लें कि वह एक ही पक्ष में हैं.’ - ज़िग ज़िगलर

* ‘दुनिया में किसी खूबसूरत महिला द्वारा अपने प्रियजन के लिए खाना बनाते हुए देखने से ज़्यादा आकर्षक दृश्य कुछ भी नहीं है.’ - थॉमस वोल्फ

* ‘एक पत्नी, आपके सपनों को तब भी ज़िंदा रखती है जब आप उन पर विश्वास नहीं करते.’ - माइकल जे. सुलिवन

* ‘मैं हमेशा बातें सही तरीके से नहीं कह पाता, अपनी भावनाओं को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाता, वैसा संवाद नहीं कर पाता जैसा मुझे करना चाहिए. मैं तुम्हारे प्यार और दयालुता का बदला नहीं चुका सकता जो तुम मुझे देती हो.’ -अज्ञात

* ‘पत्नी बच्चों की फिल्मों की तरह होती है; हमेशा कम सराहना की जाती है और इन दोनों के बिना, जीवन अधूरा होता है.’ - जॉन स्टाइनबेक

* ‘कोई यहां तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा है, जो तुम्हारा शिकार कर रहा है, उसके साथ समझौता मत करो.’ - संजो जेंडाई

* ‘जो आदमी अपनी पत्नी से सलाह नहीं लेता, वह अपनी आधी क्षमता से काम कर पाता है.’ - विंसेंट ओके ना चुकु

पत्नी दिवस पर कृतज्ञता भरी शुभकामनाएँ

* ‘मेरे जीवन में प्यार भरने, मेरे दिनों को रोशन करने और मेरे दिल को खुशियों से भरने के लिए मैं तुम्हें दिल से धन्यवाद देता हूं.’

* ‘तुम सिर्फ़ मेरी पत्नी नहीं, तुम मेरे जीवन के सभी रोमांचों में मेरी साथी हो.’

* ‘तुम्हारे साथ बिताया हर दिन प्यार और हंसी से भरा एक खूबसूरत सफ़र है.’

* ‘हर गुज़रते दिन के साथ तुम्हारे लिए मेरा प्यार और भी गहरा होता जा रहा है.’

* ‘मैं तुम्हारे प्यार, समर्थन और मेरे जीवन में तुम्हारी मौजूदगी के लिए हमेशा आभारी रहूंगा.’

* ‘तुम मेरे साथ हर पल मौजूद रहकर उसे खास बना देती हो.’

* ‘पति-पत्नी का रिश्ता भगवान की ओर से दिया गया सबसे अनमोल तोहफा है.