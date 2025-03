International Women’s Day: संजय दत्त ने महिला दिवस पर मां नरगिस, पत्नी मान्यता और बेटियों को किया समर्पित, लिखा - 'तुम सबसे बड़ी आशीर्वाद हो'

International Women’s Day: बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त (Sanjay Dutt) ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के मौके पर अपनी जिंदगी की सबसे खास महिलाओं को श्रद्धांजलि देते हुए एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया. उन्होंने अपनी दिवंगत मां नरगिस दत्त (Nargis Dutt), पत्नी मान्यता दत्त (Maanayata Dutt) और दोनों बेटियों त्रिशाला दत्त (Trishala Dutt) व इकरा दत्त (Iqra Dutt) को समर्पित एक पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने इन सभी महिलाओं के प्रति अपने प्यार और सम्मान को व्यक्त किया.

संजय दत्त ने इंस्टाग्राम पर चार तस्वीरों की एक सीरीज शेयर की, जिनमें उनकी मां, पत्नी और दोनों बेटियां नजर आ रही हैं. इन तस्वीरों के साथ उन्होंने एक इमोशनल कैप्शन लिखा - “मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत और आशीर्वाद ये महिलाएं हैं. उनका प्यार, देखभाल और साहस मेरे लिए सब कुछ है. महिला दिवस की शुभकामनाएं मेरी सबसे प्यारी महिलाओं को.”

संजय दत्त का महिलाओं के प्रति प्रेम:

The women in my life are my biggest blessings. Their love, care, and strength mean everything to me. Happy Women’s Day to my loves ❤️ pic.twitter.com/ZoDxqfGMTd

— Sanjay Dutt (@duttsanjay) March 8, 2025

संजय दत्त की इस पोस्ट पर फैंस और बॉलीवुड सेलेब्स जमकर रिएक्ट कर रहे हैं. कई लोगों ने उनके इस जेस्चर की तारीफ की और महिलाओं के प्रति उनके सम्मान को सराहा. संजय दत्त इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्मों में व्यस्त हैं. वह जल्द ही कई बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आने वाले हैं. वर्क कमिटमेंट्स के बावजूद, उन्होंने इस खास दिन पर अपनी फैमिली को प्राथमिकता दी और सोशल मीडिया के जरिए अपने प्यार को जाहिर किया.