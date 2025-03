International Women’s Day 2025: अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी को सम्मान, वंदे भारत, लोकल ट्रेन और मेट्रो की महिलाओं ने संभाली कमान; देखें VIDEOS

(Photo Credits ANI)

International Women’s Day 2025: अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारत में एक अनोखा दृश्य देखने को मिल रहा है. इस विशेष दिन पर वंदे भारत, लोकल ट्रेन और मेट्रो की पूरी कमान महिलाओं ने संभाली है. महिला दिवस के माध्यम से यह संदेश दिया जा रहा है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में काम कर सकती हैं. सरकार भी चाहती है कि देश की महिलाएं सभी क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभाएं और समाज की प्रगति में योगदान दें. महिलाओं को सम्मानित करने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे ने आज वंदे भारत, लोकल ट्रेन और मेट्रो की पूरी कमान महिलाओं के हाथों में सौंप दी है, जिसमें लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, टीसी और ट्रेन होस्टेस सभी महिलाएं हैं.

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर CSMT-शिरडी ट्रेन होस्टेस रुबीना बेगम ने मीडिया से बातचीत में कहा, "हर महिला को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र होना चाहिए. मुझे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में भाग लेकर बहुत खुशी हो रही है. यह भी पढ़े: महिला दिवस पर नारी शक्ति का सम्मान! देश की इन दिग्गज महिला अचीवर्स ने संभाला पीएम मोदी का X अकाउंट

हर महिला को आत्मनिर्भर होने की है जरूरत

#WATCH | Maharashtra, Mumbai | CSMT-Shirdi Train Hostess Rubina Begum says, "Every woman should be self-reliant and independent... I am very happy to participate in International Women's Day." https://t.co/zWWrTr9T2o pic.twitter.com/gyYf8XMJRc — ANI (@ANI) March 8, 2025

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मध्य रेलवे ने पूरी तरह से महिला चालक दल के साथ ट्रेन का संचालन किया. CSMT-शिरडी वंदे भारत ट्रेन में आज लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, टीसी और ट्रेन होस्टेस सभी महिलाएं हैं. यानी आज पूरा स्टाफ महिलाओं से भरा है.

महिला दिवस पर मध्य रेलवे का महिलाओं को सम्मान

#WATCH | Maharashtra: On the occasion of International Women's Day, Central Railways is running an all-women train. CSMT-Shirdi Vande Bharat has an all-women crew today, including the loco pilot, assistant loco pilot, train manager, TCs and train Hostesses. pic.twitter.com/4wTuMNlVLO — ANI (@ANI) March 8, 2025

केंद्रीय रेलवे यात्री ट्रेन प्रबंधक श्वेता घोंने ने कहा, "यह हमारे लिए गर्व का क्षण है.अगर एक महिला जैसे कठिन कार्य को जन्म देने जैसे कार्य को कर सकती है, तो वह और क्या नहीं कर सकती? समाज को यह समझने की जरूरत है। जब एक महिला सक्षम बनती है, तो वह अपने पूरे परिवार को सक्षम बना सकती है. अगर हर महिला सक्षम बनती है, तो हमारे देश का विकास कैसे नहीं हो सकता?"

महिलाएं सब कुछ कर सकती है:

#WATCH | Maharashtra, Mumbai | Central Railway Passenger Train Manager, Shweta Ghone says, "This is a proud moment for us... If a woman can perform a hard task like giving birth, then what can't she do? Society needs to understand this. When a woman becomes capable, she can make… https://t.co/zWWrTr9T2o pic.twitter.com/nHatZhvxLD — ANI (@ANI) March 8, 2025

मध्य रेलवे के लोको पायलट मेल सुरेखा शंकर यादव ने कहा, "आज वंदे भारत ट्रेन 18 को पूरी तरह से महिला क्रू द्वारा चलाया जा रहा है. मुझे इस टीम का हिस्सा बनने का मौका मिला, इसके लिए मैं खुश हूं. मैं सभी महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामनाएं देती हूं.

महिलाओं ने गर्व महसूस किया

#WATCH | Maharashtra, Mumbai | Loco Pilot Mail, Central Railway Mumbai, Surekha Shankar Yadav, says, "... Today Vande Bharat train 18 is being run with an all-women crew. I am happy that I got an opportunity to be a part of this team. I wish all women a Happy Women's Day..." https://t.co/zWWrTr9T2o pic.twitter.com/PoGLEmoKH7 — ANI (@ANI) March 8, 2025

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुंबई .मेट्रो ट्रेन ऑपरेटर निकिता महेन्द्र धनवाडे ने कहा, "हमारे पास प्रत्येक यात्री के प्रति बड़ी जिम्मेदारी है एक सरकारी अधिकारी और महिला के रूप में खड़ा होना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. मैं सभी महिलाओं से कहना चाहती हूं कि वे खुद को सशक्त बनाएं और आत्मनिर्भर बनें... पहला कदम उठाना बहुत महत्वपूर्ण है.

महिलाएं सशक्त बनें

#WATCH | International Women's Day | Mumbai | Metro Train operator, Nikhita Mahendra Dhanawade says, "We have a huge responsibility towards every passenger... It feels good to be a government official and being a woman, standing on your own feet is a very important thing for… https://t.co/tOaCdJh1lE pic.twitter.com/qEQvXXFfSC — ANI (@ANI) March 8, 2025

महिला दिवस पर मध्य रेलवे की खास पहल

मध्य रेलवे के CPRO डॉ. स्वप्निल निला ने कहा, "आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, मध्य रेलवे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से शिरडी जाने वाली वंदे भारत ट्रेन का संचालन महिला रेल कर्मचारियों के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, सभी टीसी और अधिकांश स्टाफ महिलाएं हैं. हमारा प्रयास है कि अन्य वंदे भारत ट्रेनों में भी इसी तरह की पहल की जाए.

महिला दिवस पर पीएम मोदी ने महिलाओं को दिया सम्मान

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को शुभकामनाएं दीं हैं. इसके साथ ही महिलाओं को सम्मान देने के लिए बताय कि जैसा कि वादा किया गया था, मेरी सोशल मीडिया प्रॉपर्टीज़ उन महिलाओं द्वारा संभाली जाएंगी, जो विविध क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही हैं! प्रधानमंत्री अपने वादे को निभाते हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के खास मौके पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट को एक दिन के लिए महिलाओं को सौंप दिया हैं.