Delhi School Holiday: दिल्ली में 12 फरवरी को छुट्टी, गुरु रविदास जयंती पर सभी सरकारी स्कूल और दफ्तर रहेंगे बंद

नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने 12 फरवरी 2025 (बुधवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. यह अवकाश गुरु रविदास जयंती के अवसर पर घोषित किया गया है. 12 फरवरी को स्कूल और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे. संत रविदास की जयंती 12 फरवरी को मनाई जाएगी. देशभर में धूमधाम से रविदास जयंती मनाए जाने की तैयारियों के बीच जयंती से पहले दिल्ली के उपराज्यपाल ने इसे लेकर बड़ा ऐलान किया है. दिल्ली सरकार ने रविदास जयंती पर अवकाश घोषित कर दिया है. इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है.

आदेश के अनुसार दिल्ली सरकार के सभी सरकारी दफ्तर, स्वायत्त निकाय (Autonomous Bodies) और सार्वजनिक उपक्रम (Public Undertakings) 12 फरवरी को बंद रहेंगे. दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय ने आधिकारिक सर्कुलर जारी कर इस फैसले की पुष्टि की है.

Delhi LG VK Saxena declares Wednesday, the 12th of February, 2025 as a holiday in all government offices, autonomous bodies & public undertakings, under the Government of National Capital Territory of Delhi, on account of Guru Ravidas Jayanti pic.twitter.com/Spgi1eqOBT

— ANI (@ANI) February 10, 2025