Holi And Jumma Namaz: संभल में होली और जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट पर पुलिस, सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों का फ्लैग मार्च (Watch Video)

Holi And Jumma Namaz: उत्तर प्रदेश में होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है. लेकिन होली और रमजान के जुमे की नमाज एक दिन पड़ने के कारण प्रशासन अलर्ट है. खासकर संवेदनशील जिलों में संभल सहित अन्य जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई हैं. दोनों समुदायों के बीच किसी भी प्रकार के टकराव से बचने के लिए संभल की सुरक्षा में सुरक्षा अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए गए हैं. सुरक्षा के लिहाज से सुबह से ही अर्धसैनिक बल के जवान फ्लैग मार्च कर रहे हैं. हालांकि, सुरक्षा की दृष्टि से जुमे की नमाज का समय बदलकर ढाई बजे कर दिया गया है. ताकि जुमे की नमाज के साथ होली का त्योहार शांति और सद्भाव के साथ मनाया जा सके.

वहीं इससे पहले होली को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के बारे में डीएम राजेंद्र पैंसिया ने कहा, "संभल में सब कुछ सामान्य है. दोनों पक्षों की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं. होली के दिन संभल में मस्जिदों को ढंकने वाली खबर पर डीएम ने कहा, "इस पर मैं सभी का कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूं. हमने मस्जिदों को ढंकवाया नहीं है, बल्कि सभी को कहा था कि सामान्य और सौहार्द्रपूर्ण रूप से जैसे पहले होली मनती आई है, वैसे ही अभी भी मनानी चाहिए. लेकिन नौ मस्जिदों ने अपनी दीवारों को ढंका है. . यह भी पढ़े: UP Police on Holi: होली त्योहार को लेकर एक्शन में यूपी पुलिस, नई परंपरा की इजाजत नहीं, उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी, यहां पढ़ें निर्देश की प्रमुख बातें

#WATCH | Sambhal, UP: Paramilitary forces conduct a flag march as Holi celebrations and Jumma Namaz are to be held today. pic.twitter.com/yH3kD6YNZX

— ANI (@ANI) March 14, 2025