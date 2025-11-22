Dausa Road Accident: पोल से टकराने के बाद कंटेनर में लगी आग, चालक की जलकर मौत, राजस्थान के दौसा जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा: VIDEO
Driver dies in container fire (Credit-@Khabarfast)

Dausa Road Accident: राजस्थान (Rajasthan) के दौसा (Dausa) जिले में दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार को एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिसने राहगीरों को सहमा दिया. तेज रफ्तार में दौड़ रहा एक कंटेनर (Container) अचानक अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे लगे एलईडी पोल से जा टकराया. टक्कर इतनी तेज थी कि वाहन में धमाका हुआ और वह आग की लपटों में घिर गया.मामला राहुवास थाना क्षेत्र का है, जहां दूदिया इंटरचेंज से लगभग एक किलोमीटर पहले कंटेनर ने नियंत्रण खो दिया. प्राथमिक अनुमान है कि ड्राइवर को झपकी आने पर वाहन सीधा पोल से टकरा गया. टक्कर के बाद कंटेनर में लगी आग ने कुछ ही पलों में विकराल रूप ले लिया.

ड्राइवर अंदर ही फंस गया और बाहर निकल पाने में असमर्थ रहा, जिससे उसकी मौके पर दर्दनाक मौत हो गई. इस हादसे का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @Khabarfast नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: राजस्थान के फलोदी में भीषण सड़क हादसा! ट्रेलर से टकराई श्रद्धालुओं से भरी टेंपो ट्रैवलर, 18 श्रद्धालुओं की मौत

कंटेनर में लगी आग

एसी कंटेनर होने से तेजी से फैली आग

जानकारी के मुताबिक कंटेनर एसी था, जिसके कारण आग और तेजी से फैल गई. हादसे की सूचना मिलते ही लालसोट से फायर ब्रिगेड (Fire Brigade) की टीम पहुंची. आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद ही उसे पूरी तरह बुझाया जा सका. तब तक पूरा कंटेनर राख में तब्दील हो चुका था.

पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे

घटना की गंभीरता को देखते हुए लालसोट के विधायक रामविलास मीणा, एएसपी दिनेश अग्रवाल, डीएसपी दीपक कुमार और राहुवास थाने के एसएचओ गोपाल शर्मा घटनास्थल पर पहुंचे और राहत कार्यों की निगरानी की.

हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया

इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज (CCTV) भी सामने आया है. वीडियो में कंटेनर दिल्ली की दिशा से आते हुए दिखता है और अचानक पोल से टकराते ही तेज धमाके के साथ आग भड़क जाती है.फुटेज में आग की लपटें और धुआं साफ दिखाई देता है.

 