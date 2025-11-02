VIDEO: राजस्थान के फालोदी में भीषण सड़क हादसा! ट्रेलर से टकराई श्रद्धालुओं से भरी टेंपो ट्रैवलर, 18 श्रद्धालुओं की मौत
Representational Image | ANI

Phalodi Road Accident: राजस्थान के फलौदी जिले से एक भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है. यहां मतोड़ा इलाके में श्रद्धालुओं से भरा एक टेंपो ट्रैवलर सड़क किनारे खड़े एक ट्रेलर से टकरा गया, जिससे 18 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा इतना भयानक था कि वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया और कई लोग उसमें फंस गए.

पुलिस के अनुसार, यह हादसा उस समय हुआ जब जालौर के सूरसागर इलाके के माली समुदाय के लोग बीकानेर के कोलायत मंदिर से तीर्थयात्रा करके लौट रहे थे. टेंपो ट्रैवलर तेज गति से जा रहा था और कोहरे व कम रोशनी के कारण चालक सड़क किनारे खड़े ट्रेलर को देख नहीं पाया.

राजस्थान के फालोदी में भीषण सड़क हादसा

सीएम भजनलाल ने हादसे पर जताया शोक

घटनास्थल पर बचाव कार्य जारी

स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को बाहर निकाला. दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंच गईं. घायलों का पहले पास के एक अस्पताल में इलाज किया गया और फिर उन्हें जोधपुर भेज दिया गया.

CM भजन लाल शर्मा ने व्यक्त किया शोक

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया और जिला प्रशासन को घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने और उन्हें सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए. उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और अधिकारियों को जल्द ही जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए.

किस वजह से हुई दुर्घटना?

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ट्रेलर बिना रिफ्लेक्टर के अनुचित तरीके से खड़ा किया गया था. पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रेलर मालिक और चालक की तलाश शुरू कर दी है. यह दुर्घटना एक बार फिर राजस्थान की सड़कों पर सुरक्षा उपायों और पार्किंग में लापरवाही पर सवाल उठाती है.