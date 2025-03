Happy Holi 2025: नेताओं पर चढ़ा होली का खुमार, सीएम योगी, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम शिंदे, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू समेत इन नेताओं ने जमकर खेली होली: देखें वीडियो

Happy Holi 2025: होली का त्योहार देशभर में धूमधाम से मनाया जा रहा है, और इस बार होली का खुमार नेताओं पर भी चढ़ा हुआ है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जैसे प्रमुख नेता रंगों का त्योहार मनाया. होली मनाने का इन नेताओं का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. लोग भी इन तस्वीरों और वीडियो को देखकर त्योहार की खुशियों का हिस्सा बन रहे हैं.

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने होली त्योहार मानें के लिए हर बार की तरफ इस बार गोरखपुर पहुंचे जहां पर वे होली का त्योहार धूमधाम से मनाया. इससे पहले सीएम योगी ने रंगों के त्योहार होली की सभी को शुभकामनाएं दीं. सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, "रंग, उमंग, उत्साह और तरंग के पावन पर्व होली की आप सभी को शुभकामनाएं! होली का पर्व एकता का संदेशवाहक है, जो हमें प्रेम और सौहार्द के साथ सद्भाव के मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करता है

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम शिंदे भी होली के रंग में रेंज नजर आये. डिप्टी सीएम शिंदे अपने ठाणे आवास पर परिवार और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जमकर होली खेली. इस खास मौके पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि, महाराष्ट्र के जितने दुख हैं, संकट हैं वे होली में जलकर खाक हो जाएं, हमारे महाराष्ट्र के भाई-बहनों के जीवन में खुशियां आ जाएं मैं ऐसी कामना करता हूं.

#WATCH | Thane | Maharashtra Deputy CM Eknath Shinde says, "Holi is being celebrated with great enthusiasm... We have been showering happiness for the last two and a half years in Maharashtra. Devendra Fadnavis, Ajit Pawar, and I are working to make the state happier. I extend my… https://t.co/1u4dfnqo7L pic.twitter.com/0MCJNYMm2M

— ANI (@ANI) March 14, 2025