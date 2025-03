Mangaluru Road Accident: पड़ोसी के साथ विवाद के चलते रिटायर्ड बीएसएनएल कर्मचारी ने बाइक सवार को उड़ाया, हादसे में फुटपाथ से चल रही महिला भी उल्टी लटकी, मंगलुरु की घटना (Watch Video)

मंगलुरु, कर्नाटक: मंगलुरु में एक दिल दहलानेवाली घटना सामने आई है. जहांपर अपने पड़ोसी की कार से हत्या करने की कोशिश की गई. एक रिटायर्ड बीएसएनएल के कर्मचारी ने जानबूझकर अपने पड़ोसी की बाइक को टक्कर मार दी. जिसके कारण फुटपाथ जा रही महिला भी घायल हो गई. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. जिसमें देख सकते है की एक तेज रफ़्तार कार आती है और एक बाइक को टक्कर मार देती है, जिसके कारण फुटपाथ से जा रही महिला को भी इस कार की टक्कर लग जाती है और महिला कंपाउंड के वायर पर उल्टा लटक जाती है.

इस घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल है. इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी कार सवार को गिरफ्तार किया है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @hknewsonline नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:VIDEO: कर्नाटक में सड़क हादसा, सब्जियों से लदा ट्रक पलटा, 10 की मौत,17 जख्मी

मंगलुरु में पड़ोसी को कार सवार ने मारी जानबूझकर टक्कर

#Mangalore #accident at #kapikad, Speeding Car Crashes into Cyclist, Woman Thrown Against Wall in Attempted #Murder Case pic.twitter.com/J3iYReOATK

— Headline Karnataka (@hknewsonline) March 13, 2025