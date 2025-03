औरंगजेब की कब्र को लेकर नागपुर में बवाल, पुलिसकर्मियों पर पथराव; सीएम फडणवीस ने की शांति की अपील

नागपुर: महाराष्ट्र के नागपुर में सोमवार को उस समय तनाव फैल गया जब औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान धार्मिक ग्रंथ जलाने की अफवाह फैल गई. इस अफवाह के चलते हिंसा भड़क उठी, जिसमें चार लोग घायल हो गए. हालात बेकाबू होते देख पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े. सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके छिटनिस पार्क और महल रहे, जहां भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया.

स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने तुरंत इलाके में गश्त बढ़ा दी और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की. अधिकारियों के मुताबिक, पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाएं हुईं, जिसमें कई गाड़ियां जलाकर खाक कर दी गईं. छिटनिस पार्क से लेकर शुक्रवार तालाब तक का इलाका हिंसा से सबसे अधिक प्रभावित रहा.

दोपहर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने महल इलाके में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया. इसी दौरान अफवाह फैली कि इस प्रदर्शन के दौरान धार्मिक ग्रंथ को जलाया गया है. सोशल मीडिया पर इस घटना से जुड़ी अफवाहें तेजी से फैल गईं, जिससे मुस्लिम समुदाय में रोष बढ़ गया. इसके बाद बड़ी संख्या में लोग महल, कोतवाली, गणेशपेठ और छिटनिस पार्क इलाकों में इकट्ठा होने लगे.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना की निंदा करते हुए नागपुर के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की. उन्होंने कहा, "नागपुर हमेशा एक शांतिपूर्ण शहर रहा है, जहां सभी धर्मों के लोग आपसी भाईचारे से रहते हैं. किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें. अगर कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी."

